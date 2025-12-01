El exalcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas será candidato al Senado por el partido Oxígeno, de Ingrid Betancourt. Es importante recordar que Cárdenas fue candidato a la presidencia por la coalición de la Fuerza de las Regiones; sin embargo, posteriormente renunció a su aspiración presidencial.

“Con la inclusión de Juan Carlos Cárdenas, el Partido Oxígeno sigue uniendo a los mejores candidatos y robusteciendo la 'Selección Antipetrista' que llegará al Congreso de la República para defender la democracia, fortalecer la seguridad, impulsar la productividad del país y proteger los derechos de todos los colombianos”, señala el partido Oxígeno.

Juan Carlos Cárdenas, precandidato presidencial Foto: Blu Radio

Juan Carlos Cárdenas renunció a su aspiración presidencial después de que lo hiciera el exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga, quien también busca ahora llegar al Senado. Además, la renuncia a la aspiración presidencial del exalcalde de Bucaramanga se dio días después de que Héctor Olimpo fuera expulsado de la Fuerza de las Regiones.

“Ya el país les regaló ocho años a los guerrilleros curules en el Congreso sin sacar un solo voto, ahora es momento de que ciudadanos de a pie con la mejor preparación ocupen espacios en el Senado y la Cámara y se les dé voz a las víctimas del conflicto armado”, afirmó Cárdenas.



La lista de Oxígeno está conformada en gran parte por víctimas de reclutamiento y de secuestro por parte de las Farc; además, Ingrid Betancourt también aparece en la casilla 10.