En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Encuesta Invamer
Aviones A320
Llamada entre Trump y Maduro
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Juan Carlos Cárdenas será candidato al Senado por el partido Oxígeno

Juan Carlos Cárdenas será candidato al Senado por el partido Oxígeno

El exalcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, había renunciado recientemente a su aspiración a la Presidencia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad