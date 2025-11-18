¿Por qué quiere ser presidente? Responden Aníbal Gaviria, Juan Carlos Cárdenas y Juan G. Zuluaga

Blu Radio y Meridiano Blu llevaron a cabo este martes un debate clave con los precandidatos de la Fuerza de las Regiones, el movimiento que reúne a exalcaldes y exgobernadores con aspiraciones presidenciales para 2026. El encuentro busca que los aspirantes expongan sus visiones y marcaran sus diferencias.

La discusión abrió con la pregunta obligada: ¿Por qué quieren ser presidentes de Colombia?. A partir de allí, Aníbal Gaviria, Juan Carlos Cárdenas y Juan Guillermo Zuluaga presentaron sus propuestas, enfatizando experiencia, resultados y autoridad, respectivamente.

Aníbal Gaviria: “No más discursos, el país necesita resultados”

El exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, señaló que su aspiración no responde a un interés personal, sino al propósito de impulsar transformaciones profundas en el país.

“La ambición es transformar, contribuir al progreso y resolver los grandes problemas que Colombia continúa enfrentando”, afirmó. Gaviria defendió su trayectoria, recordando que sus administraciones han sido reconocidas como de las mejores tanto en Medellín como en Antioquia. Subrayó que Colombia necesita “menos palabrería” y más acciones concretas, y dio un mensaje central: su apuesta es por la unidad nacional frente a la violencia, la corrupción y la desigualdad.



Debate precandidatos La Fuerza de las Regiones

Juan Carlos Cárdenas: “El dato mata el relato”

Por su parte, el exalcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, insistió en que no es político sino servidor público, respaldado por más de tres décadas en el sector privado. Señaló que integra una fuerza de más de 20 exalcaldes de capitales que debieron gobernar en medio de la pandemia y el estallido social.

Su propuesta gira en torno a la transparencia: "La ética pública debe volver a ser la forma de gobernar. El dato mata el relato”, afirmó. Cárdenas sostuvo que su candidatura busca hablarle con la verdad al país, sin promesas que generen frustración, y destacó que ha mantenido su independencia política.



Juan Guillermo Zuluaga: “Colombia necesita recuperar la autoridad”

El exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga comenzó alertando sobre lo que considera una “crisis integral” en el país. Mencionó la inseguridad, la situación energética, la salud y las relaciones internacionales como temas críticos.

Zuluaga enfatizó que los colombianos viven con miedo y aseguró que vastas zonas del país están en manos de organizaciones criminales. Por eso, su propuesta gira en torno a la firmeza: “Quiero ser el presidente que restablezca el principio de autoridad y recupere el territorio perdido frente a bandidos y criminales”.

Recalcó que el país necesita líderes con experiencia comprobada y advirtió que “no está para youtubers ni para aprendices”.