EN VIVO: debate con los precandidatos de La Fuerza de las Regiones

Este 18 de noviembre de 2025, Blu Radio y Meridiano Blu realizan un debate clave con los precandidatos de la Fuerza de las Regiones, quienes se medirán en un intercambio de ideas y propuestas rumbo a la definición del aspirante que representará a ese movimiento político en las elecciones presidenciales de 2026.

En el encuentro participan figuras como Aníbal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga, Héctor Olimpo Espinosa y Juan Carlos Cárdenas, quienes expondrán sus visiones sobre el futuro del país y los principales desafíos que enfrenta Colombia.

