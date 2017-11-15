En vivo
Blu Radio  / Juan Guillermo Zuluaga

Juan Guillermo Zuluaga

  • Empresarios deben prepararse con la reforma laboral
    Empresarios deben prepararse con la reforma laboral
    Foto: referencia, Lexica Art
    Política

    Energía, trabajo y seguridad: temas del primer debate de La Fuerza de las Regiones

    Los cuatro precandidatos están recogiendo firmas de forma independiente y cada uno participaría en una consulta en el mes de marzo para escoger un solo candidato que llegue a la primera vuelta del 31 de mayo de 2026.

  • Exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga.
    Exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga.
    Foto: Gobernación del Meta.
    Nación

    Que el impuesto de renta y patrimonio se quede en las regiones: exgobernador Zuluaga

    Según dijo, la idea es permitir que las regiones tengan mayor control sobre sus finanzas y puedan desarrollarse de manera más autónoma

  • Juan Guillermo Zuluaga
    Juan Guillermo Zuluaga
    Foto: suministrada a Blu Radio
    Nación

    “Modelo central de Bogotá nos ahoga”: exgobernador del Meta sobre propuesta de Colombia Federal

    Señaló que, pese a que Bogotá es una gran ciudad, hay oportunidades y demás, la administración en el resto del país debería estar a cargo de cada región.

  • Juan Guillermo Zuluaga
    Juan Guillermo Zuluaga
    Foto: suministrada a Blu Radio
    Política

    Juan Guillermo Zuluaga niega estar en campaña: “Trino en Día de Inocentes no tuvo cálculo político”

    El gobernador Juan Guillermo Zuluaga dijo que “levantó con ganas de hacer una broma” con la que algunos se rieron y otros, por el contrario, se molestaron.

  • Juan Guillermo Zuluaga
    Juan Guillermo Zuluaga
    Foto: suministrada a Blu Radio
    Política

    Juan Guillermo Zuluaga dijo que Petro le ofreció ser ministro de Defensa: una inocentada

    El mensaje dejó a más de uno sorprendido ya que Zuluaga es un político que ha sido un duro crítico de la gestión del presidente Gustavo Petro, sobre todo en materia de seguridad.

  • Juan Guillermo Zuluaga
    Juan Guillermo Zuluaga
    Foto: suministrada a Blu Radio
    Nación

    “Están como Pedro por su casa”: gobernador del Meta sobre amenaza de disidencias en la vía al Llano

    El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, aseguró que no hay interlocución entre el Gobierno y las regiones frente a la amenaza de expansión de la Segunda Marquetalia.

  • Disidencias Farc.jpg
    Disidencias Farc
    Foto: AFP - referencia
    Noticias

    “Emitir alerta de lo que hacen disidencias y ELN no es ninguna burbuja”: gobernador del Meta a Petro

    El gobernador del Meta alertó en Blu Radio que permitir que el material electoral llegue a manos de disidencias el ELN representa un grave riesgo. Dijo que hay zonas en las que la guerrilla da instrucciones sobre quiénes deberían votar y por quienes no.

  • Juan Guillermo Zuluaga
    Juan Guillermo Zuluaga
    Foto: suministrada a Blu Radio
    Nación

    "Se nos está saliendo de las manos la defensa de los ciudadanos": gobernador del Meta

    La preocupación del gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, no solo es hacia los funcionarios públicos, sino también hacia la desprotección que vive población civil.

  • Juan Guillermo Zuluaga
    Juan Guillermo Zuluaga
    Foto: suministrada a Blu Radio
    Nación

    Gobernador del Meta celebró las medidas cautelares que solicitó la Defensoría a la CIDH

    A la fecha, se registran 26 alcaldes, 42 candidatos, 35 servidores públicos en 22 departamentos amenazados e intimidados según la Defensoría del Pueblo. Gobernador del Meta se refirió al tema.

  • Juan Guillermo Zuluaga
    Juan Guillermo Zuluaga
    Foto: suministrada a Blu Radio
    Nación

    “La pelea es contra los bandidos, no contra los funcionarios”: gobernador del Meta a mininterior

    Los gobernantes locales expresaron su preocupación por la situación de orden público en las regiones. El ministro del Interior, les dijo "hipócritas".

