Nuevo movimiento político de cara al 2026: exgobernador del Meta renuncia a aspiración presidencial

Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta, renunció a su aspiración a la Presidencia de Colombia por la Fuerza de las Regiones, movimiento que compartía con los otros exmandatarios Juan Carlos Cárdenas y Aníbal Gaviria.

Entre las razones de su retiro, estaría que a Zuluaga le ofrecieron liderar la lista del Centro Democrático al Senado de la República, un tema que sigue en conversación.

Zuluaga participó con Gaviria y Cárdenas en el debate de BLU Radio donde uno de los temas abordados fue el de los graves problemas financieros y operativos del sistema de salud.

Allí el exgobernador Zuluaga fue contundente al afirmar que “cuando se impone una ideología en el sistema de salud se mata gente”, señalando los problemas que, según él, han surgido por las inclinaciones políticas del presidente Gustavo Petro.



Agregó que las medidas implementadas por el actual Gobierno no fueron las adecuadas: “Lo que había que hacer era mejorar lo que no estaba funcionando, pero no coger a patadas lo que estaba funcionando”.

