En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Nuevo movimiento político de cara al 2026: exgobernador del Meta renuncia a aspiración presidencial

Nuevo movimiento político de cara al 2026: exgobernador del Meta renuncia a aspiración presidencial

Entre las razones de su retiro, estaría que a Zuluaga le ofrecieron liderar la lista del Centro Democrático al Senado de la República, un tema que sigue en conversación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad