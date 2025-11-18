“Acabar la paz total”: la consigna de los precandidatos de la Fuerza de las Regiones

Los tres precandidatos presidenciales de la Fuerza de las Regiones (Aníbal Gaviria, Juan Carlos Cárdenas y Juan Guillermo Zuluaga) participaron en un debate moderado por Ricardo Ospina. Los aspirantes, todos exmandatarios locales, coincidieron en un eje común: la seguridad debe ser la prioridad del próximo gobierno y la política de “paz total” debe terminar.

En el bloque de seguridad y orden público, Juan Guillermo Zuluaga fue contundente al decir que su “primer acto de gobierno será acabar la paz total”. Reiteró que esta política fortaleció a los grupos armados porque: “Les regalan el cese al fuego”, “les levantan las órdenes de captura”, “Incluso los sacan de las cárceles y los montan en tarima”.

Añadió que se necesitan más recursos para la fuerza pública, restablecer relaciones con Estados Unidos e Israel y recuperar capacidades tecnológicas y operativas: “Hoy la policía está a puertas de quedarse sin coroneles (…) Lo primero será restablecer esas relaciones para enfrentar a los criminales”.

Juan Carlos Cárdenas, exalcalde de Bucaramanga, aseguró que fortalecerá la seguridad con decisiones “valientes” y reforma al sistema judicial.



Cárdenas también fue categórico: “Definitivo, la paz total, eso hay que acabarlo”.

Planteó una visión “disruptiva”, que incluye combatir la corrupción y el crimen organizado reduciendo el uso de efectivo en la economía. “El efectivo es uno de los grandes problemas que tenemos en Colombia (…) países europeos han demostrado que reduce homicidios, extorsión y secuestro”, señaló.

También pidió fortalecer relaciones internacionales, incluida Venezuela, y reformar el sistema judicial para evitar la impunidad.

Publicidad

Por su parte, Aníbal Gaviria destacó la seguridad como “la primera inversión social”. Planteó dos principios: ya no existe ninguna justificación para la lucha armada y la seguridad no es de derecha ni de izquierda, sino esencial para garantizar derechos.

“Los grupos alzados en armas hoy todos son organizaciones criminales (…) sin ninguna contemplación, las debe atacar el Estado colombiano”, insistió.

Gaviria, además, propuso cuatro líneas de acción:

