“Acabar la paz total”: la consigna de los precandidatos de la Fuerza de las Regiones

Aunque cada uno plantea su propia visión, los tres precandidatos coincidieron en un punto central: la política de paz total debe terminar.

