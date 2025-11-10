Tambalea la encuesta de La Fuerza de las Regiones para definir precandidato presidencial

Se le está acabando el tiempo a esta alianza política para escoger entre ellos un candidato único para las consultas interpartidistas del 8 de marzo del año entrante.

Se avizora una posible crisis en el movimiento La Fuerza de las Regiones que integran los exgobernadores Aníbal Gaviria, Héctor Espinosa, Juan Guillermo Zuluaga y el ex alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas.

Juan Guillermo Zuluaga, en una carta dirigida a los demás integrantes de este movimiento, pide que se mantengan los acuerdos que ellos mismos pactaron para hacer una encuesta con una firma internacional y auditoría nacional o viceversa, para escoger a un candidato único.

Esa encuesta, según lo acordado, se empezaría a aplicar en todo el país el próximo 15 de noviembre con el objetivo de que el 1 de diciembre ya exista el nombre del candidato de La Fuerza de las Regiones para las presidenciales de 2026.



Sin embargo, hasta el momento esa iniciativa está en duda. Entre otras cosas porque existen voces como la de Héctor Olimpo Espinosa que piden aplazar la encuesta para el mes de enero porque para esa fecha “ya estarán definidas las consultas nacionales, se contarán con las certificaciones de firmas, y se podrían tomar decisiones con mayor claridad, legitimidad y cohesión”.

A eso se suma que, según el exgobernador Juan Guillermo Zuluaga, un sector de esta alianza política quiere cambiar las reglas de juego y optar por encuestas públicas realizadas por terceros.

Publicidad

“Con respeto, pero también con total franqueza, considero que ese camino pone en riesgo la credibilidad de nuestro proceso. Las encuestas externas, podrían estar influenciadas por intereses ajenos a nuestro movimiento y su uso podría prestarse a interpretaciones o cuestionamientos que afectarían la legitimidad de la decisión”, destacó Zuluaga.

Incluso, el exgobernador del Meta deja ver que existen dudas sobre la financiación de la encuesta por lo que él mismo deja constancia de que está dispuesto a gestionar la financiación “si por cualquier motivo alguno de ustedes no desea asumir el costo compartido”.