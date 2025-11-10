En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Inflación
Accidente de avioneta
Jaime Esteban Moreno
UE-CELAC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia  / Tambalea la encuesta de La Fuerza de las Regiones para definir precandidato presidencial

Tambalea la encuesta de La Fuerza de las Regiones para definir precandidato presidencial

Se avizora una posible crisis en el movimiento La Fuerza de las Regiones que integran los exgobernadores Aníbal Gaviria, Héctor Espinosa, Juan Guillermo Zuluaga y el exalcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad