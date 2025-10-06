La Fuerza de las Regiones propone unidad con seis precandidatos en una consulta popular

El movimiento político Fuerza de las Regiones, integrado por exmandatarios como Aníbal Gaviria (Antioquia) y Juan Guillermo Zuluaga (Meta), anunció que el próximo 30 de noviembre definirá su precandidato presidencial para las elecciones de 2026.

A la par, los dirigentes extendieron una invitación a seis figuras del sector independiente para participar en la consulta interpartidista del 8 de marzo, entre ellos Maurice Armitage, exalcalde de Cali; Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda; Luis Gilberto Murillo, exministro de Ambiente; David Luna, exministro TIC; Daniel Palacios, exministro del Interior; y Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane.



Exgobernadores llaman a la unidad y rechazan la polarización

El anuncio se formalizó mediante una carta firmada por los exgobernadores Aníbal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga, Héctor Olimpo Espinosa y Juan Carlos Cárdenas, exalcalde de Bucaramanga. En el documento, los firmantes aseguraron que el momento político del país demanda “firmeza, generosidad, integridad y, sobre todo, unidad”.

Según la misiva, Colombia atraviesa una etapa de divisiones profundas que exige sumar voluntades desde la diferencia. El texto subraya que la ciudadanía reclama alternativas alejadas de la polarización, la confrontación y el odio, y que el reto de 2026 requiere propuestas concretas para fortalecer la democracia, recuperar la seguridad y dinamizar la economía.

La Fuerza de las Regiones indicó que su precandidato, una vez definido, competirá con los seis independientes en la consulta de marzo. Respaldarán al aspirante que logre el mayor apoyo ciudadano para consolidar una candidatura unificada a la Presidencia.



“Reconstruir la confianza no da espera”, advirtieron los firmantes, al insistir en la necesidad de construir un sueño colectivo de nación basado en la esperanza y la unidad.



Origen y consolidación del movimiento

La Fuerza de las Regiones nació en abril de 2025, durante la “cumbre de exgobernadores y exalcaldes” convocada en Cali por Clara Luz Roldán, exgobernadora del Valle del Cauca. En agosto del mismo año, el movimiento inscribió ante la Registraduría su comité de recolección de firmas para participar en los comicios presidenciales.

El bloque cuenta con cuatro precandidatos principales: Aníbal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga, Héctor Olimpo Espinosa y Juan Carlos Cárdenas. Como muestra de transparencia, todos los aspirantes deberán presentar exámenes toxicológicos antes de la definición interna.