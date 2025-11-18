“Cuando se impone una ideología en el sistema de salud se mata gente”: Juan Guillermo Zuluaga

Los tres precandidatos presidenciales de La Fuerza de las Regiones (Aníbal Gaviria, Juan Carlos Cárdenas y Juan Guillermo Zuluaga) participaron en un debate moderado por Ricardo Ospina. Los aspirantes, todos exmandatarios locales, coincidieron en un eje común: la precariedad del sistema de salud y la atención en cuidados intensivos.

En el bloque de salud y servicios críticos, Juan Guillermo Zuluaga fue contundente al afirmar que “cuando se impone una ideología en el sistema de salud se mata gente”, señalando los problemas que, según él, han surgido por las inclinaciones políticas del presidente Gustavo Petro. Agregó que las medidas implementadas por el actual Gobierno no fueron las adecuadas: “Lo que había que hacer era mejorar lo que no estaba funcionando, pero no coger a patadas lo que estaba funcionando”.

Zuluaga concluyó que imponer una visión ideológica en el sistema de salud termina condenando a los ciudadanos a no recibir la atención que realmente necesitan.

Por su parte, Aníbal Gaviria advirtió que el Gobierno está a punto de entregar un país con serios problemas en la atención de salud. Dentro de sus propuestas, planteó regresar a un sistema mixto: “Esto no es un sistema privado ni es un sistema estatal, tiene que ser un sistema mixto donde cada quien ponga lo mejor”. Asimismo, insistió en que la salud no puede limitarse a las zonas urbanas: “El Estado tiene que obligar a que las EPS no se queden únicamente en las zonas urbanas, sino que vayan también a las zonas rurales”.



La última intervención sobre el tema estuvo a cargo de Juan Carlos Cárdenas, quien señaló que el Gobierno de Gustavo Petro pasará a la historia por un récord que genera inconformidad en gran parte de la ciudadanía: más de un millón de reclamos en el sistema de salud, cifra que, según él, nunca se había visto en el país. Coincidió con los otros precandidatos en la necesidad de revisar la UPC y analizarla desde un enfoque regional, argumentando que los problemas de salud no son los mismos en Bogotá, la Amazonía o la zona Andina: “Insisto mucho en nuestra propuesta de descentralizar el Estado y dar mayor autonomía regional, porque Colombia no se puede seguir atendiendo con una sola forma centralista de gobernar”.

Cárdenas también destacó que el Estado debe aclarar qué puede entregar y qué no, para evitar afectar otros aspectos de la vida diaria, como los alimentos: “No puede ser lo que hoy está sucediendo, y es que como no están entregando medicamentos, se nos está encareciendo el costo de la canasta familiar”, concluyó.