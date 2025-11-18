Economía, impuestos y reactivación: así se diferenciaron precandidatos de La Fuerza de las Regiones

En un debate organizado por Blu Radio y Meridiano Blu, los tres precandidatos presidenciales de La Fuerza de las Regiones, Aníbal Gaviria, Juan Carlos Cárdenas y Juan Guillermo Zuluaga, expusieron sus propuestas económicas ante un panorama en el que, pese a las cifras oficiales optimistas, los colombianos siguen sin sentir alivio en su bolsillo. El debate, moderado por el periodista Ricardo Ospina, estuvo marcado por coincidencias en la necesidad de reactivar sectores clave y por el rechazo a nuevas reformas tributarias.



Juan Carlos Cárdenas: eficiencia del gasto e infraestructura para impulsar empleo

El exalcalde de Bucaramanga puso el foco en la gestión de los recursos públicos, señalando que el país necesita un Estado que gaste menos y produzca más. Recordó que, durante su administración, logró reducir a 24 % el gasto de funcionamiento, aumentar ingresos tributarios y triplicar la inversión, resultados que permitieron que Bucaramanga alcanzara las tasas de desempleo más bajas del país en 2022 y 2023.

Cárdenas insistió en que Colombia debe pasar de discutir el salario mínimo a pensar en “salarios máximos ligados a la productividad”, con incentivos a la redistribución de utilidades. También propuso frenar las reformas tributarias recurrentes y realizar una actualización catastral en vías primarias y secundarias para generar hasta 50 billones de pesos en inversión, especialmente en infraestructura vial, condición indispensable para mejorar la competitividad nacional.



Aníbal Gaviria: seguridad, formalización y reducción del impuesto de renta

El exgobernador de Antioquia señaló que la seguridad debe ser entendida como la principal reforma económica: “¿Cómo va a funcionar la economía si extorsionan hasta al tendero del barrio?”, cuestionó. Para Gaviria, la extorsión impacta la productividad, eleva costos y espanta inversión.

En materia tributaria, planteó una reforma enfocada en bajar el impuesto de renta para estimular la inversión nacional y extranjera, así como facilitar la formalización laboral. Propuso una política agresiva de crédito para combatir el gota a gota y facilitar financiamiento a emprendedores.

Gaviria advirtió que, sin un crecimiento superior al 4 %, será imposible reducir pobreza y desigualdad, por lo que insistió en impulsar la infraestructura, la vivienda y un plan nacional de nearshoring que atraiga industrias intensivas en minerales y energía.



Juan Guillermo Zuluaga, Juan Carlos Cárdenas y Aníbal Gaviria Foto: Blu Radio

Juan Guillermo Zuluaga: turismo como motor económico

El exgobernador del Meta afirmó que en Colombia existe “un divorcio entre economía y política”, y criticó la relación del actual Gobierno con el sector empresarial. Propuso que el campo sea elevado a política de Estado, similar al modelo de Brasil, y destacó el potencial de Colombia para sustituir importaciones de cereales, dado que el país consume 10 millones de toneladas y produce solo el 15 %.

Zuluaga sostuvo que el agro es el mayor generador de empleo y el dinamizador más potente de la economía. Planteó que el país aproveche su frontera agrícola, impulse la exploración y explotación de recursos naturales con criterios ambientales estrictos, y convierta el Ministerio de Igualdad en un Ministerio de Turismo para superar la barrera de los seis millones de visitantes al año.

También abogó por reducir el tamaño del Estado, dado que los gastos de funcionamiento superan los 100 billones de pesos, y renegociar contratos de concesión vial para reactivar la infraestructura y abaratar los peajes.