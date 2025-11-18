Precandidatos de Fuerza de las Regiones están de acuerdo con reanudar bombardeos

En medio del debate de la Fuerza de las Regiones, entre los precandidatos Juan Guillermo Zuluaga, Juan Carlos Cárdenas y Aníbal Gaviria, todos tres expresaron su respaldo a la posibilidad de retomar los bombardeos contra campamentos de grupos delincuenciales, una pregunta que fue formulada de manera directa por el moderador Ricardo Ospina.

Durante la intervención en el debate en Meridiano Blu, con Ricardo Ospina, Juan Guillermo Zuluaga afirmó que existe coincidencia entre los precandidatos sobre la urgencia de enfrentar el deterioro de la seguridad en el país.

Señaló que “hoy lo que ha faltado es el liderazgo del presidente de la República” y agregó que en varias regiones y ciudades persiste una percepción de inseguridad marcada. En su respuesta puntual sobre la reanudación de bombardeos, Zuluaga respondió: “Totalmente, sí”.

A su turno, el exalcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas también se mostró de acuerdo con esta medida. Ante la misma pregunta, declaró: “Claro que sí”.



Cárdenas explicó que su propuesta política gira en torno a una mayor descentralización del Estado, lo que, según dijo, permitiría atender de manera diferenciada las problemáticas de seguridad que enfrentan las regiones.

Indicó que, en sus recorridos, ha identificado situaciones diversas como extorsión, microtráfico y hurtos, que requieren respuestas adaptadas al territorio.

Por su parte, el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria igualmente confirmó su respaldo a la reanudación de estas operaciones militares. Al ser consultado, respondió: “¿Bombardeos? Sí, claro que sí”.

Publicidad

Gaviria señaló que la acción del Estado debe ejercerse “con toda la fuerza del Estado, con toda la majestad del Estado, pero obviamente con toda la legalidad y con toda la legitimidad”.

Añadió que, a su juicio, el país enfrenta actualmente las consecuencias de “tres años en el que los grupos criminales crecieron en todos los aspectos”, especialmente en el reclutamiento de menores, un fenómeno que dijo haber denunciado tanto en su etapa como gobernador como en su actual aspiración presidencial.