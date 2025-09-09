Energía, trabajo y seguridad: temas del primer debate de La Fuerza de las Regiones

En la ciudad de Sincelejo se llevó a cabo el primer debate presidencial en la región caribe entre los cuatro precandidatos presidenciales de la coalición la Fuerza De Las Regiones: el exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa; el exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria; el exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga; y el exalcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas.

Uno de los temas con los que comenzó el debate fue con las propuestas para atender la inminente crisis energética y reducir las altas tarifas de la energía en regiones como el caribe colombiano.

“Para tener unas tarifas acordes a lo que la gente puede pagar pasa por un proceso de concertación, aquí hay que tener la decisión y la valentía entre otras de ya salir con las subastas mineroenergéticas. El país está a puertas de un apagón por pura negligencia, por ideología, porque no se ha tomado la decisión de que nos sentemos en una mesa con empresarios, con comerciantes y con la comunidad a buscar la salida”, aseguró Juan Guillermo Zuluaga.

Por su parte, el exalcalde Cárdenas consideró que la crisis es inminente.

“Colombia se va a apagar si no hacemos cosas importantes, o sea, ni siquiera el problema va a ser el precio, es que no vamos a tener energía. Luego acá hay que ser capaces de entender la problemática porque sí tenemos de dónde generar y producir, a gas, eólica, solar, pero tenemos un gran problema, la transmisión y la transmisión es un gran reto que tenemos que resolver rápidamente”, expresó Cárdenas.

Empleo en Colombia

Frente a la generación de empleo y políticas laborales, el exgobernador Héctor Olimpo dejó claro que se debe avanzar en el desarrollo tecnológico para la promoción de empleo: “Todo el mundo insertándose en las nuevas dinámicas de la tecnología y de la economía, de la energía, la inteligencia artificial, el internet de las cosas, las ciencias de datos, el blockchain, nuevas formas de trabajo, y seguimos legislando y haciendo cosas como si estuviésemos en el siglo pasado. Hay que hacer una agenda para enamorar al sector académico, al sector productivo y al Estado, para que puedan trabajar de manera conjunta en insertar a Colombia en esas nuevas dinámicas tecnológicas y energéticas en las que anda el mundo”.

Para el exgobernador Gaviria, la seguridad no debe ser un debate entre mayor fuerza pública y política social.

“La seguridad son las dos cosas: atacar los grupos criminales que reclutan a los menores, que degradan a los menores, que van contra el empleo, contra la vida, contra la seguridad, contra el comercio, atacar de fondo los grupos criminales; pero al mismo tiempo hacer las inversiones sociales, generar las posibilidades de trabajo de los jóvenes, generar las posibilidades de empleo, pero también las posibilidades de educación para evitar que esos jóvenes sean carne de cañón de esas organizaciones criminales”, añadió Gaviria.

Los cuatro precandidatos están recogiendo firmas de forma independiente y cada uno participaría en una consulta en el mes de marzo para escoger un solo candidato que llegue a la primera vuelta del 31 de mayo de 2026.