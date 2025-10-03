“El país está patas arriba, se necesitan pantalones”: Juan G. Zuluaga, precandidato presidencial

El exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga confirmó en entrevista con Mañanas Blu 1030 que está en plena carrera presidencial como parte de la llamada “Fuerza de las Regiones”, un grupo integrado por exmandatarios locales que busca un candidato único para las elecciones de 2026.

Desde Cali, ciudad que recorre en sus correrías políticas, Zuluaga aseguró que Colombia atraviesa una crisis que exige “firmeza, carácter y pantalones”.

“Hoy el país está patas arriba y no lo digo yo, lo dicen la Defensoría del Pueblo y medios internacionales como The Economist”, señaló el dirigente, recordando que más de 700 municipios estarían bajo control de organizaciones criminales.

Según Zuluaga, su propuesta se centra en recuperar la autoridad y devolver la seguridad a los ciudadanos: “Lo que tenemos que hacer es restablecer el principio de autoridad, empoderar a nuestras Fuerzas Militares y lograr que los que tengan miedo sean los bandidos, no la gente”.



Descentralización como bandera

Zuluaga insistió en que uno de los ejes de su precandidatura es la descentralización. Explicó que, a su juicio, el modelo centralista colombiano fracasó, generando desigualdad extrema en regiones como La Guajira, Chocó o Guainía.



“Tenemos que perderle el miedo a que las regiones crezcan. Es mentira que se quiebra el Estado si le damos poder a los territorios. Lo que no puede seguir pasando es que más de 1.100 alcaldes tengan que venir a Bogotá a pedir permisos para nombrar a una profesora en una vereda”, afirmó.

El exgobernador defendió que la Constitución de 1991 respalda esa visión de un país unitario, pero con autonomía regional, como ocurre en naciones como España, Alemania, Brasil o Estados Unidos.



Alianzas y consulta de noviembre

El precandidato recordó que junto a otros tres exgobernadores (de Antioquia, Sucre y Bucaramanga) definieron un mecanismo para elegir candidato único de la “fuerza de las regiones”.

El proceso se realizará a través de una encuesta nacional que iniciará el 15 de noviembre.

“Nosotros no somos cuatro más, somos tres menos. El 15 de noviembre empieza la encuesta que definirá quién es el candidato único. Ese día pasamos de la Fórmula 3 a la Fórmula 1”, expresó.

Zuluaga recalcó que la alianza agrupa a 42 líderes de todo el país, entre ellos 20 exalcaldes de capitales y 22 exgobernadores. Sin embargo, puso una “línea roja” en su eventual coalición: “Yo no me voy a juntar con nadie que represente al petrismo ni con quienes hayan hecho parte del actual gobierno”.



Seguridad y orden público

Frente a las protestas y disturbios en ciudades como Cali y Bogotá, Zuluaga anunció que, de llegar a la Presidencia, restaurará el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), pero “recargado”.

“No le vamos a dar gusto a quienes quieren disfrazar helicópteros artillados de papagayos o suavizar el nombre del ESMAD. A los encapuchados que salen a quemar buses y a afectar la vida normal de los ciudadanos hay que judicializarlos y meterlos a la cárcel”, indicó.

Para el precandidato, el país necesita un cambio profundo: “Hoy no se trata de cambiar de payaso, se trata de cerrar el circo. Necesitamos gente con idoneidad para enfrentar la delincuencia, activar la economía, superar la crisis de salud y evitar el colapso fiscal al que nos lleva este gobierno”.

Consultado sobre la crisis de la vía al Llano, Zuluaga aseguró que la solución pasa por renegociar los contratos de concesión. “Cuando se establecieron, la carne se la dejaron a los concesionarios y el hueso a los llaneros. Hoy hay más procesos de tribunales que soluciones. Hay que concertar, revisar peajes y garantizar que los puntos críticos tengan doliente”, dijo.