“Unidos sin egos ni envidias”: La Fuerza de las Regiones afila su ofensiva contra el petrismo

En el bloque de alianzas políticas durante un debate de Blu radio moderado por el director del sistema informativo Ricardo Ospina, los tres precandidatos presidenciales de la Fuerza de las Regiones (Aníbal Gaviria, Juan Carlos Cárdenas y Juan Guillermo Zuluaga) hicieron énfasis en que la unidad es el camino.

"Hay que unirse. El camino es la unidad. Hoy Colombia está en un riesgo de que un candidato, que representa al petrismo, quiera tener un proceso de continuidad", indicó Juan Guillermo Zuluaga.

Este llamado a la unidad contrasta, según Juan Carlos Cárdenas, con lo que ocurre en la oposición, donde observa "egos, envidias, falta de palabra" y donde los compromisos no se están honrando, haciendo el juego al actual gobierno.

"Egos, envidias, falta de palabra, es decir, los compromisos no se están honrando", aseveró Cárdenas.



Rumbo político, ni extrema izquierda ni extrema derecha

Respecto a las alianzas políticas y la estrategia de consulta, Aníbal Gaviria fue enfático en definir con quién no se unirán.



"No vamos ni con la extrema izquierda continuista del actual gobierno ni con la extrema derecha, que le da, de alguna manera, la razón a esa extrema izquierda", indicó Gaviria.

Asimismo, recalcó que La Fuerza de las Regiones La Fuerza de las Regiones no es un movimiento transitorio para simplemente cambiar de presidente o de partido, sino que es un movimiento único en la historia de Colombia que busca un cambio del modelo de Estado.

"Este es un movimiento para pasar, de un modelo centralista asfixiante, a un modelo descentralizado", aseveró.

Por otro lado, mientras los tres candidatos están firmemente comprometidos con la fecha límite del 1 de diciembre, en la cual presentarán a un único candidato, hay una clara división sobre cómo se elegirá al aspirante final.

Por ello, Juan Guillermo Zuluaga y Aníbal Gaviria afirmaron que el mecanismo definido que se honrará es la encuesta.

"Aquí en la Fuerza de las Regiones cumplimos la palabra y, contrario a lo que pasa en otros rincones, no se cambian las reglas de juego. El mecanismo de encuesta lo vamos a cumplir y estamos comprometidos", dijo Aníbal Gaviria.

Sin embargo, Cárdenas expresó sus reservas, argumentando que una encuesta podría ser "absolutamente cuestionada", similar a lo que ha ocurrido con encuestas recientes, debido a los cambios en las reglas del juego.

"Tenemos que ir a una consulta en el mes de marzo, donde los colombianos puedan democráticamente participar", finalizó.

Escuche el debate aquí: