Campaña política disfrazada: Aníbal Gaviria a Petro por usar redes del Estado como propaganda

El exgobernador de Antioquia y precandidato presidencial Aníbal Gaviria, interpuso una acción legal en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra el presidente Gustavo Petro y diversas entidades de su Gobierno. La disputa surge a raíz de lo que describió como el uso de redes y recursos del Estado para mejorar la imagen del presidente y promover propaganda política.

Gaviria, quien confirmó haber presentado una acción legal, aunque inicialmente se mencionó una tutela aclaró que se trata de una acción popular, explicó que esta se basa "en el artículo 88 de la Constitución y en la ley 472 de 1998".

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, detalló que el objetivo de la medida, que ya ha sido aceptada por el tribunal, es la defensa de "los intereses colectivos de los colombianos que están siendo violados".



Acusación de desinformación y mal uso de recursos públicos

La acción legal apunta a restablecer derechos que, según Gaviria, están siendo vulnerados por la "utilización de los dineros del Estado y de las redes de las entidades públicas para lo que no debe ser".

El precandidato sostuvo que el uso de recursos estatales para hacer propaganda y para posicionar la imagen del presidente, así como para “desinformar con los dineros del Estado y con el poder del Estado”, es “gravísimo”.



Gustavo Petro en la ONU // Foto: AFP

Para ilustrar la gravedad de la situación, Gaviria citó ejemplos específicos de entidades que estarían desviando su misionalidad. Explicó cómo resulta inconcebible que el Sistema Geológico Colombiano, que “tiene que informar sobre el tema de los sismos”, está hablando de la propaganda del “documental del presidente".

De manera similar, mencionó que el Instituto Colombiano de Antropología está hablando de la reforma a la salud y de lo que “ellos mencionan como el robo a la salud, sin ninguna comprobación”.

Esta mezcla de funciones es, para el exgobernador Gaviria, engañosa para los colombianos. No solo con “llevarles información, sino con información que los confundan". Argumentó que, al perder la misionalidad, los ciudadanos se confunden y esto puede generar: "Situaciones tan graves como, llamémoslo así, con sentido común como el pastorcito mentiroso".

Según mencionó, esto podría llevar a que, cuando la gente realmente necesite información esencial, como en caso de un sismo, desconfíe o dude en acudir a las fuentes oficiales porque solo encontrará "la propaganda del presidente de la República".



La campaña "disfrazada" del Estado

La acción popular no solo busca suspender estas prácticas, sino que también ataca lo que Gaviria consideró un plan político oculto.

“Aquí lo que hay detrás de esto es la utilización del poder del Estado, de las redes del Estado, de los dineros del Estado para una disfrazada campaña política”, puntualizó.

Añadió que "hacerle propaganda a un documental del presidente en las redes sociales se asimilaría en el pasado” a poner vallas del presidente por toda Colombia para promocionarlo. Sentenció que esta no es "la función de las redes ni de la comunicación en general del Estado".