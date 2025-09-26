Presidente Petro insiste en que Pacto Histórico debe ir a consulta popular

A través de su cuenta de X, desde Nueva York, el presidente Gustavo Petro escribió: “El Pacto Histórico debe ir a consulta popular. Es el pueblo el que tiene derecho a elegir sus candidatas o candidatos”.

Cabe mencionar que el Pacto Histórico anunció este jueves, 25 de septiembre, que desistía de realizar una consulta popular el 26 de octubre para escoger a su candidato presidencial. En un comunicado, señalaron que será ahora el Comité Político el encargado de definir un nuevo mecanismo que “garantice una sola candidatura en nombre del Pacto Histórico para la contienda electoral”.

Pacto Histórico en las elecciones 2026. Foto: AFP y Pacto Histórico

El mandatario, al parecer, no está de acuerdo y respaldó a Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, quien a través de su cuenta de X anunció que inscribirá su candidatura a la Presidencia en la Registraduría este viernes.

“Los que tengan miedo al pueblo que no se inscriban. El Pacto unido jamás será vencido”, escribió.



Todavía no es claro bajo qué figura Daniel Quintero se inscribirá. Su equipo asegura que lo puede hacer amparado en el fallo de una juez del Tribunal de Bogotá y que eso automáticamente reviviría la consulta.