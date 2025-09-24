Daniel Quintero y el futuro de la consulta: tropiezos del Pacto Histórico de cara a las elecciones

En medio de las tensiones entre el oficialismo y la oposición en el Congreso por el presupuesto de la Nación para el año entrante y por la reforma a la salud, hablamos de las movidas políticas que se vienen adelantando en las últimas horas de cara a las elecciones de 2026, sobre todo en el petrismo y en los movimientos y partidos afines al presidente Gustavo Petro.

El Pacto Histórico sigue en una creciente división, por cuenta de la llegada de Daniel Quintero, acusado por la justicia de corrupción, de hecho, voces como las de Gustavo Bolívar y Susana Muhammad han criticado el desembarco del exalcalde de Medellín en la coalición de partidos de izquierda.

Daniel Quintero se anuncia para consulta del Pacto Histórico. Foto: captura de pantalla video X Daniel Quintero.

De hecho, el exsenador Gustavo Bolívar advirtió que está pensando en no participar en la consulta del próximo 26 de octubre sino que evaluaría presentarse en la consulta del llamado Frente Amplio con otros partidos y movimientos de centro izquierda en marzo de 2026, porque dijo que no estaría dispuesto a hacer campaña por Daniel Quintero si él llegara a ganar en las urnas.

El tema de la consulta interna del Pacto es el otro entuerto que afronta el petrismo: hay casi nulas posibilidades de que el Consejo Nacional Electoral apruebe la solicitud que hicieron para que se prorrogue una semana el plazo de inscripción de los candidatos para la consulta interna de octubre y para que la misma se reprograme para el 23 de noviembre, pese a que está prevista para el 26 de octubre.



La bolita está en que este viernes también vence el plazo para que los partidos y movimientos políticos desistan de participar en la consulta de octubre, por eso no es claro si el Pacto Histórico seguirá adelante con la consulta o si decide finalmente elegir vía encuesta su candidato para participar en marzo con los demás candidatos de otros partidos.

En el entretanto, la única vía de salida clara hoy para el Pacto Histórico sería una decisión que está en manos del Tribunal Superior de Bogotá que admitió una tutela entablada por la exministra Carolina Corcho que podría eventualmente darle órdenes al CNE sobre la consulta.

Por el lado del Frente Amplio, se especuló frente a la posibilidad de que el exministro Mauricio Lizcano y el exsenador Roy Barreras estuvieran buscando ingresar a la Alianza Verde de cara a las consultas por el Frente Amplio, algo que Barreras desmintió categóricamente. Por ahora Lizcano no se ha referido al asunto.