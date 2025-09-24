Gustavo Bolívar y Susana Muhammad rechazan a Daniel Quintero en consulta del Pacto Histórico

La tensión al interior del Pacto Histórico se agudiza a solo horas del cierre de inscripciones para consultas presidenciales. En entrevista con Mañanas Blu, los precandidatos Gustavo Bolívar y Susana Muhammad coincidieron en que la participación del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, fractura las posibilidades de unidad dentro de la coalición. Ambos marcaron distancia de sus aspiraciones y cuestionaron las alianzas y antecedentes del exmandatario local.



El limbo jurídico del Pacto Histórico

Bolívar inició la conversación señalando que el mayor obstáculo actual no es solo político sino jurídico: “Faltan dos días para terminarse el plazo de inscripción de candidaturas y no tenemos personería jurídica… Es como querer correr una carrera de carros y no tener carro”, advirtió el exsenador, haciendo referencia a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de otorgarles personería con limitaciones.

La incertidumbre ha puesto a la coalición en un callejón sin salida: sin claridad legal, no se pueden inscribir candidatos bajo una consulta formal, lo que deja como alternativa el uso de encuestas internas. Sin embargo, esta opción tampoco ha logrado consenso entre los aspirantes.

Por su parte, Susana Muhammad subrayó el trasfondo democrático de la crisis:

“Aquí no estamos hablando de problemas jurídicos del Pacto Histórico, sino de un desbalance democrático. Se está violando el derecho de participación de millones de ciudadanos que no podrán verse representados en igualdad de condiciones en 2026”, sostuvo la exministra de Ambiente.



El rechazo a Daniel Quintero

El punto de mayor coincidencia entre Bolívar y Muhammad fue el rechazo abierto a Daniel Quintero como eventual participante en la consulta.



Bolívar fue categórico al recordar que el exalcalde enfrentará un juicio por corrupción: “Yo hace tres años hice campaña contra Rodolfo Hernández por estar imputado. ¿Dónde queda mi coherencia si ahora respaldo a otro imputado porque es de los nuestros? El 21 de noviembre Daniel entra a juicio por corrupción. ¿Ese es el candidato del cambio?” cuestionó.

El precandidato también denunció que Quintero estaría tejiendo acuerdos con estructuras políticas tradicionales: “Es vox populi que tiene acercamientos con Dilian Francisca, con Torres, con alcaldes y gobernadores. Eso permitiría que votos de la derecha definan una consulta que debería ser interna de la izquierda”, señaló.Muhammad, en sintonía, fue más allá al señalar faltas éticas en las actuaciones del exmandatario:

“La ética política debería ser que Daniel Quintero esté en el Frente Amplio, no en el Pacto Histórico. Ha postulado candidatos vinculados a clanes cuestionados en Santander, ha estigmatizado a la población LGTBI y plantea propuestas como cerrar el Congreso que no hacen parte de nuestra plataforma”, afirmó.



El dilema de la unidad

Ambos líderes coincidieron en que, sin un mecanismo transparente y legítimo, el Pacto corre el riesgo de llegar debilitado a la consulta de marzo del Frente Amplio.

Bolívar advirtió que competir divididos sería letal: “Ir todos separados a enfrentarnos con Roy Barreras y otras estructuras sería un suicidio político”.Muhammad, por su parte, insistió en que el origen de la fractura está en los obstáculos legales:

“El limbo jurídico en el que estamos no es casual. Es un diseño institucional que permite manipular políticamente las reglas de participación”, señaló.



El rol de Gustavo Petro

Una de las preguntas recurrentes fue la cercanía del presidente Gustavo Petro con Quintero. Bolívar lo atribuyó a un cálculo electoral: “Siento que el presidente teme que la consulta salga flaca, con pocos votos. Por eso busca robustecerla invitando más nombres, incluso a costa de principios. Pero no se puede llenar de candidatos a cualquier precio”.Muhammad complementó que la decisión del mandatario abre un debate sobre la coherencia de la izquierda: “No se puede construir una opción ética para el país si se permiten atajos que contradicen nuestra plataforma programática”.