Bolívar propone cancelar consulta del Pacto Histórico por diferencias con Daniel Quintero

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha desatado un cisma en el interior del Pacto Histórico, a tal punto que Gustavo Bolívar propone que se cancele la consulta interna programada para el 26 de octubre.

En diálogo con Noticias Caracol contó que Quintero está haciendo alianzas con fuerzas políticas cuestionadas que no van en la línea de los principios de la colectividad del presidente Gustavo Petro, que contaminarían la consulta y ayudarían a ganar a Daniel Quintero.

Además, aseguró Bolívar que no es coherente respaldar la candidatura de Quintero, imputado por la Fiscalía por hechos ocurridos durante su administración en la capital de Antioquia.

“Yo me inclino más por la encuesta para que la consulta no se contamine, pero esas son decisiones que estamos tomando entre hoy y mañana. Como he estado recorriendo los territorios, he escuchado muy fuerte el rumor, y ya prácticamente verificable, de las alianzas de Daniel Quintero, que dice que va a resetear la política, pero sí se alía con ellos para ganar la consulta”, dijo.



Bolívar recordó que una situación similar se vio en la contienda electoral anterior y en ese momento la posición fue de rechazar cualquier vinculación con personas implicadas en casos de corrupción.

Gustavo Bolívar Foto: Prosperidad Social.

“No queremos contaminar la consulta, porque si la llegara a ganar una persona con injerencia de votos extraños, de votos que no son del Pacto, entonces no hubiera sido una consulta interna. Si llegara a ganar él, yo tendría que hacerle campaña a una persona que está imputada y acusada por corrupción, él y todo su gabinete, cuando yo tuve la misma situación hace tres años con Rodolfo Hernández y lo ataqué muchísimas veces, ¿con qué cara salgo yo voy a hacer esa misma campaña?”, cuestionó Bolívar.

Sin embargo, el presidente Petro ha dicho a todos los precandidatos que la consulta tiene que hacerse, que si les incomoda tanto la presencia de Quintero, se unan alrededor de otra candidatura, como la de Iván Cepeda, y le ganen en las urnas.