Caso Nicolás Petro
B King
Acetaminofén
Petro en la ONU

Prefiero perder mil elecciones a perder mi coherencia: Bolívar dice que no apoyaría a Quintero

Prefiero perder mil elecciones a perder mi coherencia: Bolívar dice que no apoyaría a Quintero

El precandidato del Pacto Histórico Gustavo Bolívar dice que no puede apoyar a una persona que está imputada por corrupción.

Gustavo Bolívar y Daniel Quintero_AFP.jpg
Gustavo Bolívar y Daniel Quintero
Foto: AFP
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 23 de sept, 2025

El precandidato del Pacto Histórico Gustavo Bolivar abrió la puerta a bajarse de la consulta interna en la que se elegirá el candidato presidencial de ese sector político, lo anterior, por la presencia de Daniel Quintero en dicha consulta, teniendo en cuenta que esta imputado por corrupción.

“Si Quintero se mantiene, y mis compañeros no reaccionan porque son conversaciones que estamos teniendo, obviamente yo no podría ir porque si él gana tendría la obligación de apoyarlo y yo no voy a apoyar a una persona que está en las mismas condiciones a otra que ataque en 2022 que era Rodolfo Hernández. Yo prefiero perder mil elecciones a perder mi coherencia, no lo haría”, dijo Bolívar.

En el mismo sentido, dice que si no va a la consulta del Pacto Histórico podría apoyar al candidato ganador con tal de que no sea Quintero.

Gustavo Bolívar
Gustavo Bolívar
Foto: Prosperidad Social.

“Quedo ahí como una reserva y si depronto la consulta la gana Iván Cepeda, Carolina Corcho, Susana Muhamad, María José Pizarro, cualquiera de los otros compañeros pues entro a apoyarlos pero si la gana Quintero vuelvo y le salgo”, dijo Bolívar.

Justamente, horas antes de este pronunciamiento, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, había invitado a Bolívar a tomarse un café.

“Mi pelea es contra las mafias corruptas, no contra Bolívar ni ninguno de mis compañeros. De mi parte esperen lo de siempre, activismo y propuestas para la gente que ha sido excluida, para pelear se necesitan dos y para tomarse un café también estoy seguro que muchos en Colombia lo están esperando”, dijo Quintero.

