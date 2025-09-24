Bolívar propone encuesta para candidato de Pacto Histórico y no hacer consulta: Quintero estaría

A solo dos días de vencerse el plazo para la inscripción de candidaturas, el Pacto Histórico se encuentra sumergido en una profunda crisis política y legal que amenaza con la división interna y la atomización de sus esfuerzos electorales.

Los problemas giran en torno a la falta de la personería jurídica sin limitaciones y el rechazo de la mayoría de los precandidatos a someterse a un mecanismo unificado que incluya a la controvertida figura de Daniel Quintero.

El representante Gustavo Bolívar, uno de los precandidatos, detalló la complejidad del panorama en diálogo con Mañanas Blu, señalando que los obstáculos jurídicos y las discrepancias ideológicas han puesto en jaque la estrategia original de la coalición: seleccionar un candidato único mediante una consulta interna.

Ante el inminente incumplimiento de la fecha límite, el Pacto Histórico se ve forzado a considerar el retiro de su participación o solicitar un aplazamiento de la fecha de la consulta y de las inscripciones. Sin embargo, la posibilidad de cambiar el calendario electoral es vista como remota debido a las implicaciones que esto conlleva, y se sabe que el CNE no tendría sala de discusión esta semana.



Encuesta como plan b

Si la consulta es prácticamente imposible de realizar en las condiciones actuales, el Plan B ventilado por la coalición es la realización de una encuesta entre los integrantes del Pacto para seleccionar al candidato que iría al frente amplio de marzo.



A pesar de la urgencia, la unidad no está garantizada ni siquiera bajo este mecanismo alternativo, pues no todos los precandidatos están dispuestos a someterse a la encuesta. Gustavo mencionó específicamente a la exministra Carolina Corcho, quien ha manifestado su negativa.

De fracasar, tanto la consulta como la encuesta, el escenario más temido es que todos los aspirantes del Pacto Histórico concurran divididos a la interpartidista de marzo, lo que el entrevistado calificó enfáticamente como un "suicidio político".

En dicho escenario de división, las estructuras de poder tradicionales jugarían un papel determinante, desplazando la discusión de ideas y argumentos.

Finalmente, Gustavo aseguró que la molestia contra Quintero no es exclusiva de él, sino que es un sentir compartido por la mayoría de los demás precandidatos, aunque solo él haya tomado la vocería pública.

Daniel Quintero se anuncia para consulta del Pacto Histórico.

"Pero hasta ahora ese es el consenso que tenemos, y yo tengo entendido que esa molestia no es solo mía. Lo que pasa es que la gente es muy tibia y yo siempre soy el que pone el pecho para hablar y decir las cosas, pero esa molestia de Quintero la tienen todos los demás nueve candidatos".

