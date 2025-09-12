Inscripción de candidatos para consultas de partidos comenzará el viernes 19 de septiembre

En el marco de los preparativos para las consultas internas de los partidos políticos que se llevarán a cabo el próximo 26 de octubre, la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que a partir del viernes 19 de septiembre se abrirá el proceso de inscripción de candidatos.

Se espera que, mediante esta consulta, las colectividades puedan escoger sus candidatos o listas a la Cámara de Representantes y el Senado de la República, definir precandidatos o candidatos a la Presidencia, establecer temas estatutarios o adoptar otras decisiones internas de carácter nacional.

La inscripción de candidatos se extenderá hasta el viernes 26 de septiembre y, hasta esa misma fecha, los partidos que inicialmente manifestaron su intención de participar tienen la posibilidad de retractarse de su voluntad de realizar consultas.

El registrador nacional, Hernán Penagos, ha subrayado que la logística de estas consultas internas es semejante a la de unas elecciones nacionales, lo que implica la disposición de mesas de votación, jurados, sistemas de transmisión y divulgación de resultados.

Hernán Penagos, registrador nacional Fotos: Blu Radio y Corte Suprema

A pesar de que la participación histórica en estas consultas es menor en comparación con elecciones del próximo año, no se abrirán todas las mesas de votación, pero sí se habilitarán todos los puestos de votación del país, estimando entre 20.000 y 25.000 mesas.

Para la Registraduría, existe un desafío inmenso por cuenta de los ajustados plazos legales para la organización de estos comicios internos. Mientras que para unas elecciones ordinarias la entidad cuenta con aproximadamente un año y medio de preparación, para las consultas de partidos debe organizarlas prácticamente en un mes. El registrador nacional ha reiterado que, a pesar de estos retos, la entidad avanza en las actividades programadas y está preparada para la realización de las consultas.

Publicidad

“Con los datos que ya tenemos, estamos construyendo el presupuesto, ya lo estamos radicando al Ministerio de Hacienda porque se trata de unas elecciones inmensas, son nacionales también, todo el territorio nacional (...) Una elección de una consulta interna de un partido tenemos que prácticamente organizarla en un mes, es un desafío inmenso, pero no es culpa de nadie, claro, pero no es culpa digamos ni de la organización política ni de la registraduría, es de los plazos legales, inclusive yo creo que hay que modificarlos en el futuro porque son plazos muy cortos que inclusive pueden generar dificultades para que el proceso no se lleve a cabo de la mejor manera, sin embargo, nosotros estamos muy preparados”, señaló Penagos

Entre los cerca de 16 partidos que han manifestado su intención de ir a las urnas, los partidos del Pacto Histórico, que están en un proceso de fusión de personerías jurídicas en el CNE, ya han decidido participar para elegir un candidato presidencial y sus listas al Congreso y para ello ya sostuvieron un encuentro con el Registrador Penagos.