Registraduría reporta 69 comités inscritos para candidaturas presidenciales de 2026

La Registraduría reveló que hasta el momento se han registrado 105 comités inscriptores de candidaturas avaladas por firmas para las elecciones al Congreso y a la Presidencia de la República del próximo año. 69 comités son para elecciones presidenciales, mientras que los otros 36 son para el Congreso.

“Para las elecciones al Congreso de la República se han registrado 36 comités inscriptores de candidaturas avaladas por firmas: 17 al Senado de la República (12 por Cundinamarca, 1 por Antioquia, 1 por Valle, 1 por Atlántico, 1 por Risaralda y 1 por Arauca) y 19 a la Cámara de Representantes (14 por circunscripciones territoriales, 3 por Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) y 2 por la circunscripción internacional)”, señalan desde la Registraduría.

Registraduría responde a Gobierno por elecciones del 2026 Fotos: Registraduría y AFP

La entidad ha venido realizando capacitaciones para que estos comités conozcan cuáles son las razones por las que se pueden validar o invalidar los apoyos o las firmas de los ciudadanos.

“En estas jornadas se han recordado las fechas establecidas en los calendarios electorales de Congreso y Presidencia de la República, relacionadas con el registro de los comités, la entrega de los apoyos y la inscripción de candidatos”, explica la Registraduría.

Es importante recordar que las elecciones al Congreso se van a realizar en el mes de marzo del 2026, mientras que la primera vuelta de las elecciones a la Presidencia se hará en el mes de mayo. Si hay segunda vuelta, será en junio.