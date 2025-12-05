Ejército destruyó siete laboratorios de coca del Clan del Golfo en San Carlos, Antioquia

El Ejército Nacional logró ubicar y destruir siete laboratorios que eran usados por el Clan del Golfo para la fabricación de coca en el Oriente antioqueño. La acción militar realizada en el municipio de San Carlos permitió afectar las rentas ilícitas de la Subestructura Pacificadores de Samaná.

La información entregada por la Fuerza Pública muestra que en los laboratorios fueron destruidos tanto la infraestructura como los elementos utilizados para el procesamiento de la pasta de coca, generando una afectación económica superior a los 550 millones de pesos contra el Clan del Golfo.

El brigadier general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, destacó que durante el operativo se incautaron más de 120 kilogramos de pasta base de coca, además de un amplio volumen de insumos químicos sólidos.

"Este complejo clandestino operaba a nivel industrial y tenía la capacidad de producir más de 500 kilos de clorhidrato de cocaína al mes, mediante una modalidad de ocultamiento difícil de detectar", destacó Caycedo.



Entre los elementos incautados en los siete laboratorios se hallaron: 20 kilos de soda cáustica, 50 kilos de abono, 500 kilos de cemento, 10 kilos de cal, 250 kilos de urea, 250 kilos de sulfato de amonio, 300 kilos de cloruro de calcio, 200 kilos de carbón activado, 145 galones de ACPM, 511 galones de gasolina, 65 galones de amoníaco y 222 galones de pasta base de coca en solución.

En otro punto del municipio de San Carlos, el Ejército Nacional ubicó y destruyó más insumos que, según las autoridades, pertenecerían a alias 'Simón Fantasma', también integrante del Clan del Golfo y en donde se hallaron 250 galones de pasta base de coca en solución, 345 galones de ACPM y 90 galones de gasolina.