Ejército destruyó siete laboratorios de coca del Clan del Golfo en San Carlos, Antioquia

Ejército destruyó siete laboratorios de coca del Clan del Golfo en San Carlos, Antioquia

Durante el procedimiento se incautaron más de 120 kilos de pasta de coca y más de 1.000 kilos de insumos para la creación del estupefaciente.

