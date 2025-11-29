Golpe al Clan del Golfo en Santander: cae líder que extorsionaba en Rionegro y Lebrija

En una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía, fue capturado en flagrancia alias 'Henry', quien sería el presunto cabecilla designado por el Clan del Golfo para controlar las finanzas criminales y las actividades extorsivas en zona rural de Rionegro, Santander.

La captura se registró en la vereda La Válvula, en medio de labores de control territorial y en atención a la alerta temprana 016 de 2025 emitida por la Defensoría.

El coronel Gerson Iván Molina Cortés, comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, explicó que “alias 'Henry' habría sido designado por esta estructura criminal para abrir corredores desde Buenaventura hasta Santander, impulsando procesos extorsivos que afectaban a comunidades de Rionegro, Papayal, Los Chorros y el corregimiento San Rafael de Lebrija”.

Capturado alias 'Henry', presunto cabecilla del Clan del Golfo en Rionegro, Santander. El coronel Gerson Iván Molina, comandante de la Quinta Brigada del Ejército confirmó que la estructura buscaba abrir corredores criminales desde Buenaventura hasta la región. #VocesySonidos pic.twitter.com/NrLe0Ch4Pd — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 29, 2025

Portaba material de guerra al momento de su detención. En la verificación de antecedentes, se confirmó que figura como presunto cabecilla de comisión del GAO Clan del Golfo, con trayectoria en actividades armadas y manejo de armamento especializado.



La información de inteligencia señala que este individuo estaría vinculado a la Subestructura Valle Yeferson Madera Jiménez de la Estructura Jairo de Jesús Durango Restrepo, con presencia en Bolívar, Buenaventura, Riofrío, Roldanillo, La Unión y el Litoral Bajo San Juan.

Durante el operativo fueron incautados, 4 cartuchos calibre 9 mm, 14 cartuchos calibre 5.56, una agenda con registros presuntamente extorsivos, un teléfono celular, desde el cuál se cometían las extorsiones.

El capturado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente y es señalado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El oficial agregó que la operación permitió desarticular la intención criminal que esta estructura tenía en la región y mitigar las acciones que pretendía ejecutar en Santander, tal como lo había advertido la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo.

Además, reiteró el llamado a la comunidad a denunciar actividades delictivas a través de las líneas 147 y 107, que permiten actuar de manera rápida ante amenazas que afectan la seguridad y la tranquilidad de las comunidades rurales de Santander.