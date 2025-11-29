En vivo
Golpe al Clan del Golfo en Santander: cae líder que extorsionaba en Rionegro y Lebrija

Según las autoridades, alias 'Henry' era el cabecilla encargado de mover las finanzas ilícitas del Clan del Golfo en Rionegro y Lebrija. Fue detenido en flagrancia con munición y documentos extorsivos.

Autoridades capturan a 'Alias Henry' presunto cabecilla del Clan del Golfo en Santander
Imagen del Ejército. Autoridades capturan a 'Alias Henry' presunto cabecilla del Clan del Golfo en Santander
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de nov, 2025

