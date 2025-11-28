En vivo
Hallan sin vida a soldado desaparecido tras combates con Clan del Golfo en Dabeiba, Antioquia

Hallan sin vida a soldado desaparecido tras combates con Clan del Golfo en Dabeiba, Antioquia

Ocurrió en la vereda Lopia del municipio de Dabeiba, Occidente del departamento, hechos en los que también fue asesinado el cabo tercero Danilo Fernando Meneses Betancurt.

