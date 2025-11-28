Hallan sin vida a soldado desaparecido tras combates con Clan del Golfo en Dabeiba, Antioquia

Tras una intensa búsqueda adelantada por el Ejército, la Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Defensoría del Pueblo y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en las últimas horas fue hallado el cuerpo sin vida del soldado profesional Yiminson Mosquera Perea, quien se encontraba desparecido desde hace cuatro días, según confirmó la Décima Séptima Brigada del Ejército.

Del militar no se tenía rastro tras los combates presentados contra presuntos integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, registrados en la vereda Lopia del municipio de Dabeiba, Occidente de Antioquia, hechos en los que también fue asesinado el cabo tercero Danilo Fernando Meneses Betancurt.

En su momento, la Fuerzas Militares aclararon que desde el momento de la desaparición, las tropas quedaron desplegadas en el área para la búsqueda, apoyados por el cuerpo de bomberos de esa localidad.

“Lamentamos profundamente la muerte de nuestro soldado y enviamos sinceras condolencias a familiares y amigos, para quienes la Institución ha dispuesto de un equipo interdisciplinario para brindarles apoyo y acompañamiento en esta dolorosa pérdida”, indicó la Séptima División del Ejército en un comunicado.



Incluso recientemente la Brigada 17 y la Gobernación habían anunciado una millonaria recompensa, de hasta 200 millones de pesos para quien diera información de su paradero y con el fin de que la comunidad aportara información que condujera a encontrarlo.

El Ejército reiteró que las operaciones militares continuarán en la zona "con el propósito de garantizar la vida y la integridad de los habitantes de esta región del país, en cumplimiento de su misión constitucional".