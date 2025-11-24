Combates contra el Clan del Golfo en Dabeiba dejan un suboficial muerto y un soldado desaparecido

El Ejército Nacional informó que en la mañana de este lunes tropas del Batallón de Ingenieros N.º 17 “General Carlos Bejarano Muñoz”, adscrito a la Décima Séptima Brigada de la Séptima División, sostuvieron combates con presuntos integrantes de la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle, perteneciente al grupo armado Clan del Golfo, en la vereda Lopia, zona rural del municipio de Dabeiba, Occidente de Antioquia.

Como consecuencia de la acción ofensiva, fue asesinado el cabo tercero Danilo Fernando Meneses Betancurt. Asimismo, el Ejército reportó la desaparición del soldado profesional Yiminson Mosquera Perea, quien es buscado por tropas desplegadas en el área. La institución informó que se reforzó el dispositivo de seguridad con el objetivo de restablecer el orden y continuar las labores de búsqueda.

De acuerdo con el comunicado oficial de las fuerzas militares, los enfrentamientos ocurrieron en el marco de operaciones militares destinadas a proteger a la población civil del sector. Los hechos se registraron durante el desarrollo de la operación fragmentaria N.º 004, adscrita a la orden de operaciones 037 “Neptuno”.

Ante lo sucedido, la Décima Séptima Brigada lamentó profundamente la muerte del suboficial y envió un mensaje de condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Además, anunció que un equipo interdisciplinario fue dispuesto para acompañar a la familia en este difícil momento.



El Ejército reiteró que las operaciones militares continuarán en la zona "con el propósito de garantizar la vida y la integridad de los habitantes de esta región del país, en cumplimiento de su misión constitucional". Esto también para establecer la ubicación del uniformado de que no se tiene rastro.