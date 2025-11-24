En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Combates contra el Clan del Golfo en Dabeiba dejan un suboficial muerto y un soldado desaparecido

Combates contra el Clan del Golfo en Dabeiba dejan un suboficial muerto y un soldado desaparecido

De acuerdo con el comunicado de la Séptima División del Ejército, los enfrentamientos ocurrieron en el marco de operaciones militares destinadas a proteger a la población civil del sector.

