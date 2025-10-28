En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nuevos ataques a 'narcolanchas'
Huracán Melissa
Señorita Antioquia
Petro en Lista Clinton

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Miembro del Clan del Golfo fue abatido durante combates con el Ejército en El Bagre, Antioquia

Miembro del Clan del Golfo fue abatido durante combates con el Ejército en El Bagre, Antioquia

Dos soldados también resultaron heridos en medio de las operaciones desplegadas para afectar al grupo armado en el Bajo Cauca del departamento.

Miembro del Clan del Golfo abatido en Antioquia.jpg
Miembro del Clan del Golfo abatido en Antioquia.
Ejército Nacional
Por: Carolina Zuluaga Hoyos
|
Actualizado: 28 de oct, 2025

Un presunto integrante del Clan del Golfo murió en enfrentamientos con el Ejército en zona rural del municipio de El Bagre.

De acuerdo con información preliminar, el enfrentamiento se desarrolló con una comisión armada perteneciente a las subestructuras Uldar Cardona Rueda y Manuel Alexander Ariza Rosario, bajo el mando de alias 'Jhon Culón', señalado como cabecilla principal en la zona.

Tras el combate, dos soldados resultaron heridos y fueron trasladados a Caucasia, donde permanecen fuera de peligro.

Las autoridades reportaron la incautación de dos fusiles, proveedores, más de mil cartuchos de diferentes calibres, además de material de comunicaciones e intendencia.

El Ejército asegura que esta operación representa un golpe directo a las capacidades armadas y al mando operativo del Clan del Golfo, una organización que mantiene presencia en corredores estratégicos del Bajo Cauca y el nordeste antioqueño.

Las autoridades

Lea también:

  1. Denuncia uso excesivo de fuerza por parte del Ejército en Sonsón, Antioquia.
    Campesino presuntamente afectado durante operativo del Ejército en Sonsón, Antioquia.
    Foto: suministrada.
    Antioquia

    Denuncian presunto exceso de fuerza del Ejército tras operativo en Sonsón contra el Clan del Golfo

  2. Golpe al Clan del Golfo en Antioquia
    Policía Antioquia
    Antioquia

    Ocupan 7 vehículos utilizados por el Clan del Golfo para actividades ilícitas en Antioquia

militares mantienen operativos en el área para impedir nuevos ataques y garantizar la seguridad de la población civil en esta región históricamente afectada por el accionar de este grupo criminal.

Publicidad

El hecho se presentó durante acciones desarrolladas por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.7 de la Séptima División del Ejército, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, que busca desarticular las estructuras del Clan del Golfo en el Norte y Bajo Cauca de Antioquia.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Antioquia

El Bagre

Noticias de hoy

Clan del Golfo

Publicidad

Publicidad

Publicidad