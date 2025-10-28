Miembro del Clan del Golfo fue abatido durante combates con el Ejército en El Bagre, Antioquia

Un presunto integrante del Clan del Golfo murió en enfrentamientos con el Ejército en zona rural del municipio de El Bagre.

De acuerdo con información preliminar, el enfrentamiento se desarrolló con una comisión armada perteneciente a las subestructuras Uldar Cardona Rueda y Manuel Alexander Ariza Rosario, bajo el mando de alias 'Jhon Culón', señalado como cabecilla principal en la zona.

Tras el combate, dos soldados resultaron heridos y fueron trasladados a Caucasia, donde permanecen fuera de peligro.

Las autoridades reportaron la incautación de dos fusiles, proveedores, más de mil cartuchos de diferentes calibres, además de material de comunicaciones e intendencia.



El Ejército asegura que esta operación representa un golpe directo a las capacidades armadas y al mando operativo del Clan del Golfo, una organización que mantiene presencia en corredores estratégicos del Bajo Cauca y el nordeste antioqueño.

Las autoridades

militares mantienen operativos en el área para impedir nuevos ataques y garantizar la seguridad de la población civil en esta región históricamente afectada por el accionar de este grupo criminal.

Publicidad

El hecho se presentó durante acciones desarrolladas por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.7 de la Séptima División del Ejército, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, que busca desarticular las estructuras del Clan del Golfo en el Norte y Bajo Cauca de Antioquia.