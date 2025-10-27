Ocupan 7 vehículos utilizados por el Clan del Golfo para actividades ilícitas en Antioquia

Un duro golpe sufrió en las últimas horas el Clan del Golfo en Antioquia luego de que la Policía Antioquia lograra ejecutar la Operación Thor en donde ocupó siete bienes muebles con medida de extinción del derecho de dominio en procedimientos realizados en los municipios de San Luis, Cocorná y San Francisco.

Lo que señalan las autoridades en Antioquia es que los bienes tenían un valor aproximado de $350 millones y sería usados para que la Subestructura Géner Morales del Clan del Golfo cometa todo tipo de delitos y actividades ilícitas en el Oriente antioqueño.

El coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia, explicó que mediante el tráfico local de estupefacientes, el Clan del Golfo habrían adquirido de manera ilegal los bienes con los que buscaban fortalecer la comercialización de drogas, ocultar recursos y legalizar las rentas ilícitas: "Esta es la quinta operación que se hace en contra de extinción al derecho al dominio y fueron adquiridos de manera ilegal por producto del dinero de venta del estupefaciente", indicó.

Vehículo ocupado al Clan del Golfo en Antioquia. Foto: suministrada.

La Fuerza Pública destacó que lo importante del operativo realizado en el departamento de Antioquia es que se pudo golpear las rentas ilícitas y el patrimonio de la Subestructura Géner Morales que delinque con amplio margen en municipios como Cocorná o San Luis.



Por último, la Policía Antioquia indicó que el operativo contra el Clan del Golfo ayuda a contribuir a la disrupción del crecimiento económico ilegal del grupo armado, a la vez que se debilita la capacidad de operación y distribución de estupefacientes en varios municipios antioqueños.