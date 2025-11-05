Ejército atribuye a un acto individual de militares asesinato de un civil en Frontino, Antioquia

La Cuarta Brigada del Ejército Nacional se pronunció tras conocerse la denuncia del presidente Gustavo Petro sobre un presunto caso de violación de derechos humanos cometido, al parecer, por militares en Frontino, Occidente de Antioquia. En un comunicado oficial, la institución confirmó que los hechos, ocurridos el pasado 7 de octubre dentro de la Base Militar Antorcha están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación y la Justicia Penal Militar.

Según el reporte, tropas del Batallón de Infantería N.° 32 General Pedro Justo Berrío habrían retenido a un civil que merodeaba la base, situación que no fue reportada por el comandante de la unidad. “En un acto individual del personal militar (…) se habría excedido el uso de la fuerza, ocasionando la muerte del individuo”, señaló la Cuarta Brigada, que calificó la actuación como contraria a las funciones constitucionales del Ejército y a sus políticas de respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Esta unidad adscrita a la Séptima División explicó que, al tener conocimiento de lo sucedido, denunció los hechos ante la Fiscalía y la Justicia Penal Militar el 8 de octubre, facilitando los medios para el desarrollo de la investigación. De forma paralela, se abrió una indagación disciplinaria y se permitió el ingreso de personal judicial para la recolección de pruebas y la búsqueda del cuerpo del civil. El 29 de octubre fue hallado el cuerpo del hombre, identificado como Esneider Flórez Manco, que fue entregado a Medicina Legal.

Posteriormente, el 5 de noviembre, la Fiscalía 27 Especializada de Medellín notificó acciones judiciales contra nueve militares por los delitos de homicidio agravado, tortura agravada y desaparición forzada agravada. “Se dispuso la extracción del pelotón a Medellín y se puso el personal involucrado a disposición de las autoridades competentes”, precisó la institución, que aseguró su colaboración con el proceso.



El Ejército Nacional rechazó “tajantemente estos comportamientos que afectan la imagen institucional” y expresó sus condolencias a la familia de la víctima, reiterando su compromiso con la transparencia y la colaboración con la justicia.