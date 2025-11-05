En vivo
Ejército atribuye a un acto individual de militares asesinato de un civil en Frontino, Antioquia

Frente a lo denunciado por el presidente Gustavo Petro como una violación a los DD.HH, la Cuarta Brigada admitió que “al parecer exceden el uso de la fuerza, ocasionando la muerte del individuo”.

