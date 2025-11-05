Petro revela presunto caso de violación de derechos en base militar de Antioquia

El presidente Gustavo Petro denunció a través de su cuenta en X un presunto caso de violación de derechos humanos que habría sido cometido por militares en el municipio de Frontino, Antioquia, dentro de la base militar Antorcha, adscrita al Batallón Pedro Justo Berrío.

Los hechos se habrían registrado el pasado 7 de octubre de 2025, cuando un grupo de uniformados presuntamente retuvo a un civil que merodeaba las instalaciones. Según el reporte inicial, por un “exceso en el uso de la fuerza”, el hombre habría muerto dentro de la base. El hecho fue conocido gracias a un soldado que alertó a sus superiores sobre lo ocurrido.

Posteriormente, el 8 de octubre, el comandante del batallón informó a la Cuarta Brigada, que a su vez notificó a la Séptima División del Ejército, a la Fiscalía General de la Nación y a la Justicia Penal Militar. De inmediato se abrió una investigación disciplinaria.

El 29 de octubre fue hallado el cuerpo del civil, identificado como Esneider Flórez Manco, el cual fue entregado a Medicina Legal. Días después, el 5 de noviembre, la Fiscalía 27 Especializada de Medellín notificó acciones judiciales contra nueve militares por los delitos de homicidio agravado, tortura agravada y desaparición forzada agravada.



El caso se encuentra en investigación y ha generado preocupación en organismos de control y derechos humanos, que piden esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades dentro de la cadena de mando.