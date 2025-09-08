Petro pide fumigación aérea en zonas de ataque al Ejército, ¿es viable?

El presidente Gustavo Petro volvió a poner sobre la mesa la aspersión aérea de cultivos ilícitos con este agroquímico, mediante su cuenta de X el primer mandatario escribió:

“Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al Ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al Ejército habrá fumigación aérea”.

Ahora la Corte ha hecho varios pronunciamientos sobre esto y ha refrendado mediante distintos autos las restricciones a la aspersión con glifosato.

Aspersión aérea con glifosato Foto: AFP

En 2019 por ejemplo, la Corte Constitucional volvió a pronunciarse sobre el glifosato y determinó que el Consejo Nacional de Estupefacientes debe tomar la decisión de reanudar la aspersión aérea con base en la sentencia T-236 de 2017, que no señala condiciones absolutas, es decir no es potestad de la Corte sino del Consejo Nacional de Estupefacientes.

Las decisiones que ha tomado la Corte Constitucional establecen que cualquier intento de reanudar la aspersión aérea con glifosato debe cumplir con un riguroso proceso de participación de las comunidades, realizarse la consulta previa con grupos étnicos afectados y adherirse al principio de precaución, dados los riesgos para la salud y el medio ambiente.