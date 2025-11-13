Investigan a adulto mayor en Dabeiba por maltrato y presunto abuso sexual contra un perro

En el municipio de Dabeiba, occidente de Antioquia, fue capturado en flagrancia un adulto mayor por el delito de maltrato animal. El hombre tenía varios caninos en su vivienda y con signos de abuso sexual.

La detención se produjo tras la denuncia de una fundación de protección animal del municipio, que alertó a las autoridades sobre un posible caso de abuso sexual contra una perrita que vivía en la vivienda con el hombre.

El coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante Departamento Policía Urabá, confirmó que en el operativo de allanamiento, los uniformados también encontraron a dos caninos más que estaban en estado crítico.

"Durante el procedimiento fueron rescatados dos caninos que presentan graves signos de desnutrición y maltrato. Los animales recibieron la atención veterinaria inmediata por parte de la alcaldía municipal, garantizando su recuperación y bienestar", aseguró el coronel.



Los animales fueron rescatados y reciben atención médica y valoración de sus lesiones.

Mientras tanto, las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades del presunto agresor.

Este es el segundo caso en menos de una semana en Antioquia, luego de que, en el municipio de La Estrella, un hombre agredió brutalmente a tres perros dentro de un ascensor. En este último caso, el agresor fue individualizado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

En lo corrido del año, son 9 personas que han sido capturadas por maltrato animal en Antioquia.