Armero
César Julio Valencia
Armando Benedetti
Linchamiento en Bogotá

Investigan a adulto mayor en Dabeiba por maltrato y presunto abuso sexual contra un perro

Investigan a adulto mayor en Dabeiba por maltrato y presunto abuso sexual contra un perro

Este es el segundo caso de maltrato en menos de una semana en Antioquia, luego de los hechos de agresión presentados en el municipio de la Estrella contra dos caninos en un ascensor.

