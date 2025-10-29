En vivo
Hallaron un cuerpo más tras emergencia en Dabeiba, Antioquia; van cinco personas muertas

Hallaron un cuerpo más tras emergencia en Dabeiba, Antioquia; van cinco personas muertas

Aún hay tres desaparecidos que son buscados por organismos de socorro en afluentes de Antioquia y Chocó.

Avenida torrencial en Dabeiba
Gobernación de Antioquia
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 29 de oct, 2025

Tras más de 60 horas de labores de búsqueda, las autoridades en Antioquia encontraron el cuerpo de una de las personas que permanecía desaparecida luego de que una avenida torrencial sepultara varias viviendas en la vereda El Toro del municipio de Dabeiba. El hallazgo se hizo en jurisdicción del municipio de Riosucio en el departamento de Chocó, hasta donde las aguas llevaron el cuerpo.

Por ahora la tragedia ocurrida en el Occidente antioqueño deja a cinco personas muertas y siete más que fueron rescatadas con vida en la zona rural ubicada a más de dos horas del casco urbano de Dabeiba. Además, aún hay dos desaparecidos que son buscados por los organismos de socorro.

Hay que mencionar que las labores en el territorio se han dificultado debido a las condiciones climáticas que han dificultado el trabajo de las más de 30 personas que ayudan en la zona y que, además, no han permitido que llegue ayuda helicoportada por parte de la Gobernación de Antioquia, hecho que ha demorado la búsqueda de los desaparecidos.

Por ahora, las autoridades locales y departamentales centrarán sus trabajos en los afluentes cerca al lugar de la tragedia, ya que el último hallazgo podría dejar en evidencia que las personas habría sido arrastradas por la avenida torrencial y luego llevadas por las fuertes corrientes hasta otros municipios en Antioquia o Chocó.

Finalmente, mencionan desde Dabeiba que las labores en la jornada de hoy irán hasta las 5:00 p. m. y se reanudarán a primera hora de este 30 de noviembre cuando las autoridades esperan encontrar a las tres personas que cumplirán más de 80 horas desaparecidas en la vereda El Toro.

