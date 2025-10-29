Más de 30 rescatistas persisten en la búsqueda de desaparecidos tras avenida torrencial en Dabeiba

Siete kilómetros desde la zona de afectación río abajo recorrieron los organismos de rescate en búsqueda de cuatro personas que continúan desaparecidas, tras la avenida torrencial sepultó varias viviendas y causó la muerte de cuatro personas en la vereda El Toro de Dabeiba, Occidente de Antioquia.

Las labores se retomaron en la mañana de este miércoles, a las 5:30 de la mañana, con apoyo de la Defensa Civil, según confirmó la Gobernación de Antioquia. El cabo Wilder García Callejas, comandante de Bomberos del municipio de Frontino, manifestó que sobre las 4:00 de la tarde de este martes 28 de octubre tuvieron que suspender las labores para cuidar del personal, teniendo en cuenta las condiciones climáticas.

"Iniciamos labores a las 5:30 de la mañana con diferentes cuerpos de bomberos de la zona de occidente, Cañasgordas, Giraldo, Frontino y Dabeiba. Nos dividimos en dos grupos, somos más o menos veinte unidades las que estamos en campo, y hemos bajado del sitio donde fueron los hechos río abajo en la búsqueda más o menos de cinco kilómetros", declaró García.

Hay que destacar que el lugar de los hechos, en la vereda El Toro, es de por sí un lugar de acceso restringido, ya que desde el casco urbano de Dabeiba se debe viajar una hora en vehículo hasta un punto en donde las personas se deben bajar y caminar cerca de una hora más. A las dificultades se suma que las lluvias también provocaron daños en las vías que llevan hasta el lugar de la tragedia.



Mientras tanto, otros municipios como Zaragoza (con 600 familias afectadas), Vegachí y El Bagre enfrentan inundaciones, por lo menos este último ha sido víctima de 25 eventos este año, ante las fuertes precipitaciones de las crecientes del río Nechí, por lo que están a la espera de ayudas por parte del Gobierno nacional.

"Se desbordó el río, al igual que hoy está desbordado el río Nechí y el río Tigüí. Tenemos afectados la parte del centro, que es la parte comercial y algunos barrios, aproximadamente entre 850 y 900 familias con inundaciones con esas afectaciones", indicó el alcalde Marco Trespalacio se refirió a las familias afectadas.

Las fuertes lluvias también generaron graves estragos en municipios como Cáceres, Mutatá, Angostura, San Carlos, Anorí, en donde avenidas torrenciales, deslizamientos o inundaciones ya han generado seis muertes en menos de una semana.

Otra de las zonas afectadas fue Cáceres, donde hay más de 7.000 personas que están incomunicadas por la caída de un puente de madera. Hay que recordar que según la Gobernación de Antioquia durante este año han fallecido 51 personas en la temporadas de lluvias y se han reportado más de 600 emergencias, cerca de 500 asociadas a las lluvias.