Lluvias tienen afectadas a más de 1.000 familias en 15 municipios de Chocó

Las fuertes tempestades que están cayendo sobre gran parte del territorio colombiano también afectan al departamento de Chocó. donde las autoridades de gestión del riesgo ya han encendido las alarmas en 15 municipios que reportan graves daños en infraestructura debido a las precipitaciones que han generado inundaciones y crecientes súbitas.

La Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres ya hizo presencia en algunas de las localidades más afectadas y se hicieron evaluaciones preliminares como en Bagadó o Medio Atrato en donde se reportan algunos daños de consideración en varias viviendas, así como la pérdida de diferentes cultivos.

El coordinador de Gestión del Riesgo de Chocó, Luis Fernando Longas, aseguró que lo que hacen las autoridades en este momento es llegar hasta los municipios y censar a las familias para poder conocer las necesidades. El funcionario destacó que con información preliminar ya se tiene un reporte de personas afectadas en el departamento.

"En el momento han reportado 15 municipios eventos. hay afectaciones por el momento de 1.085 familias reportadas desde tres municipios: de Medio Atrato, Atrato, y el municipio de Bagadó", indicó.



Según la Gobernación de Chocó algunas crecientes subidas y el desbordamiento de algunos ríos son los causantes de las emergencias que se seguirán reportan en el departamento debido a que la época de ciclones tropicales va hasta el 30 de noviembre, es decir, continuará lloviendo fuertemente en esta región del Pacífico colombiano por lo que el llamado de las autoridades es a la prevención.

Por ahora se avanza en el monitoreo de la situación, a la vez que se realiza la evaluación de los daños y afectaciones para poder actualizar el reporte de afectados que podría elevarse considerablemente si se tiene en cuenta que la mayoría de las 1.000 personas damnificadas están ubicadas en tres municipios chocoanos.