Asesinan a líder social de Chocó, Luz Eneida Hinestroza: responsabilizan a su pareja sentimental

Mientras las autoridades buscan al agresor, la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía de Medio Baudó rechazaron este crimen.

Cortesía: Medio Baudó
Por: Héctor David Santamaría
|
Actualizado: 15 de oct, 2025

A manos de su pareja sentimental fue asesinada en medio de fiestas populares la líder social de Chocó, Luz Eneida Hinestroza. Mientras las autoridades buscan al agresor, la Defensoría del Pueblo rechazó este crimen.

Según confirmaron las autoridades, este hecho violento ocurrió en medio de las fiestas patronales de la comunidad de Torreidó, en el municipio de Medio Baudó, en el departamento de Chocó.

Allí se encontraba disfrutando de las celebraciones Luz Eneida Hinestroza Mosquera, reconocida lideresa social de la comunidad de Puerto Meluk, donde al parecer luego de una discusión con quien sería su pareja sentimental, fue agredida en varias ocasiones con arma blanca, causándole la muerte en el sitio.

El hombre, que está siendo identificado por la Policía de Chocó, se fugó y no se conoce de su paradero, por lo que está siendo buscado en diferentes zonas del departamento.

Este crimen, calificado por la Administración municipal como un feminicidio, ha generado el rechazo de organizaciones sociales y la Defensoría del Pueblo, quien destacó que Luz Eneida era representante legal de la Asociación de Mujeres del Medio Baudó -Asomepaz y una figura clave en el Consejo Comunitario Mayor del Río Baudó y sus Afluentes -ACABA, donde lideraba procesos organizativos y comunitarios en la subregión.

“Expresamos toda nuestra solidaridad a sus familiares, a sus compañeras de proceso organizativo y a la comunidad baudoseña. Al mismo tiempo, exigimos a las autoridades competentes resultados en la investigación y sanción de este crimen, así como acciones efectivas para prevenir todas las formas de violencia que ponen en riesgo a las mujeres del Chocó”, afirmó el comunicado.

