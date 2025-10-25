Rescatan dos personas que habían sido secuestradas por el ELN en el Chocó: estaban en una lancha

En el departamento del Chocó, la Armada de Colombia rescató a dos personas que habían sido secuestradas, presuntamente por integrantes del ELN, en zona rural del municipio de Docordó. El operativo fue ejecutado por tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 24 durante un control de rutina sobre el río San Juan.

Las autoridades detectaron una embarcación con cinco ocupantes que se desplazaba de forma sospechosa. Al intentar verificar la situación, tres de los sujetos se lanzaron al agua y huyeron hacia el casco urbano, mientras las dos personas restantes pidieron ayuda y denunciaron que minutos antes habían sido sacadas a la fuerza de su residencia y obligadas a abordar la lancha en contra de su voluntad.

“Las tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 24 logran la liberación de dos personas las cuales habían sido secuestradas al parecer por el GAO ELN. Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad de todas las poblaciones sobre el río San Juan”, aseguró el coronel de Infantería de Marina Ricardo Visbal Heilbut, comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 2.

Durante la inspección, las autoridades hallaron seis cartuchos calibre 38 y se presume que uno de los fugitivos portaba un arma de fuego. Las dos personas liberadas recibieron acompañamiento del personal militar y del inspector de la Policía de Docordó para formalizar la denuncia ante la Fiscalía.



La Armada reiteró que continuará con sus operaciones fluviales en esta zona del Chocó, con el fin de contrarrestar los delitos asociados a los grupos armados ilegales y garantizar la seguridad de las comunidades que habitan a orillas del río San Juan.