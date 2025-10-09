Encontraron sin vida al niño indígena que cayó de una garrucha al río Sucio en Dabeiba

La Gobernación de Antioquia confirmó la trágica muerte de Uriel García, el menor indígena que se cayó a las aguas del río Sucio cuando pretendía cruzar el afluente en una garrucha a unos 40 metros de altura esto en jurisdicción del municipio de Dabeiba.

Aunque los organismos de rescate trabajaron intensamente durante casi 48 horas para hallar al menor de 9 años, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia confirmó que luego de las labores en conjunto con los Bomberos de Dabeiba se halló el cuerpo de García.

Hay que recordar que según la información entregada por las autoridades departamentales, la garrucha de uso privado era utilizada para el transporte de productos agrícolas en la vereda Alto Bonito en donde la familia del menor había llegado para pasar la semana de receso escolar.

El pequeño de 9 años, oriundo del municipio de Mutatá, estaba en compañía de su madre y su hermano de 13 años cuando ocurrió el trágico accidente en el dispositivo que no contaría con las especificaciones para llevar a un humano.



Por último, hay que recordar que según las autoridades se pudo hacer el hallazgo de forma rápida luego de que la Gobernación usara un sistema de drones especializados únicos en Colombia, mismos que permitieron encontrar el menor y entregárselo a su familia.