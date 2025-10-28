Tres personas siguen desaparecidas tras avenida torrencial en Dabeiba, Antioquia

Las súplicas siguen centradas en la vereda El Toro del municipio de Dabeiba en donde una avenida torrencial sepultó varias viviendas y causó la muerte de cuatro personas que fueron extraídas del lugar de la tragedia en las últimas. Sin embargo, más de 24 horas después de la tragedia aún hay tres personas que permanecen desaparecidas.

El último reporte de las autoridades deja en evidencia que siete personas fueron rescatadas con vida y que por ahora los esfuerzos de las autoridades locales y departamentales están centrados en encontrar con vida a los desaparecidos que son buscados por más de 30 personas que están en terreno realizando diferentes labores.

El alcalde de Dabeiba, Daniel Higuita, reconoció que los trabajos se han dificultado por las condiciones climáticas y que, incluso, ayer la búsqueda se tuvo que suspender por las lluvias. El mandatario indicó que tampoco ha sido posible que llegue la ayuda helicoportada.

"Las condiciones del terreno no permite que podamos acceder fácil en helicóptero. Entonces, por eso todos los esfuerzos están volcados a que hagamos unas labores de búsqueda terrestre".



Hay que destacar que el lugar de los hechos en la vereda El Toro es de por sí un lugar de acceso restringido, ya que desde el casco urbano de Dabeiba se debe viajar una hora en vehículo hasta un punto en donde las personas se deben bajar y caminar cerca de una hora más. A las dificultades se suma que las lluvias también provocaron daños en las vías que llevan hasta el lugar de la tragedia.

Avenida torrencial en Dabieba, Antioquia. Suministrada

A esta hora avanzan las labores con personal capacitado para la atención de la emergencia y maquinaria amarilla que trata de remover la tierra que cayó sobre las viviendas y en donde estarían las tres personas que permanecen desaparecidas y de las cuales no se conoce aún su identidad.