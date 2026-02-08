En vivo
Nación

Juan Carlos Pinzón denuncia vandalización de una de sus vallas en el Catatumbo

El precandidato pide a las autoridades realizar las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de este hecho.

Juan Carlos Pinzón denuncia vandalización de una de sus vallas.jpg
Juan Carlos Pinzón denuncia vandalización de una de sus vallas.
Foto: suministrada.
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 8 de feb, 2026

