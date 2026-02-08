Juan Carlos Pinzón denuncia vandalización de una de sus vallas en el Catatumbo

Por medio de un comunicado, la campaña presidencial de Juan Carlos Pinzón rechazó un presunto acto de terrorismo en el Municipio de El Zulia, Norte de Santander, en inmediaciones del Puente Mariano Ospina Pérez, donde fue incendiada una de sus vallas publicitarias.

"Este hecho constituye un ataque contra la democracia, la libre participación política y el derecho de los ciudadanos a elegir sin intimidaciones", se lee en el documento.

Además, aseguraron que la violencia no puede convertirse en una herramienta para silenciar ideas ni candidaturas en medio de este ambiente electoral. Señalaron que el país debe rechazar que grupos armados y estructuras ilegales pretendan imponer miedo por medio de estas acciones.

Por su parte el precandidato Pinzón aseguró que “este acto cobarde demuestra que hay quienes le temen a una Colombia con autoridad, ley y orden. No nos van a intimidar, Estos criminales me tienen miedo porque saben que voy a traer la seguridad al país. Colombia merece vivir sin terror y sin chantajes de grupos criminales”.



Finalmente, la campaña hizo un llamado a las autoridades para que investiguen este hecho y así garantizar la seguridad en la región y proteger el libre ejercicio democrático de todos los candidatos y ciudadanos.

"A los terroristas que están en estas actividades les digo, no les tenemos miedo, y en cambio sé que nos tienen pánico. Por eso vamos a actuar, y vamos a actuar con decisión para recuperar para el pueblo colombiano la autoridad, el orden, la seguridad y la posibilidad de vivir sin miedo. Colombia merece un país con cero tolerancia al crimen, con cero impunidad", concluyó el precandidato Pinzón.

