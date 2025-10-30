Suspenden búsqueda activa de desaparecidos tras emergencia en Dabeiba, Antioquia

En el cuarto día de labores de búsqueda tras la avenida torrencial que sepultó varias viviendas en Dabeiba, Antioquia, las autoridades locales confirmaron que la búsqueda activa en la vereda El Toro se da por terminada y ahora se harán trabajos específicos cuando se tengan reportes detallados del posible paradero de las dos personas que aún permanecen desaparecidas.

Según la información dada a conocer en las últimas horas por las autoridades, la tragedia en el Occidente antioqueño deja cinco personas muertas, la última de ellas fue hallada en Riosucio, Chocó. Sin embargo, aún hay un par de desaparecidos que no serán buscados por los organismos de socorro en el terreno donde por lo menos 30 personas avanzaron labores durante más de 72 horas.

En un comunicado emitido por la Alcaldía de Dabeiba se anunció que, “tras los peritajes técnicos realizados por los organismos de socorro y considerando las condiciones de terreno, el área recorrido y los resultados operacionales con binomios caninos, se informa que a partir de este momento, las labores se concentran en una nueva fase de búsqueda, la cual consiste en el seguimiento y verificación de reportes o indicios que puedan surgir”.

Por su parte, y mientras se espera información pertinente que puedan dar más detalles sobre el paradero de los dos desaparecidos, las autoridades confirmaron que cuatro fallecidos fueron identificados como Ramiro Domicó Pernía, Dúber Farley Agudelo Quiroz, Carlos Andrés Úsuga Higuita y Ernesto Alfonso Ríos Tausa, cuerpos que ya fueron entregados a sus familias para que se hagan las respectivas exequias.



Además, sobre las personas desaparecidas la Alcaldía de Dabeiba informó que ellos corresponden a Andrés Emilio García Higuita y Diomedes Dionisio Zapata Higuita, mientras que Mateo Lescano López sería el nombre de la persona que fue encontrada en el departamento de Chocó. Sobre esta última persona avanzan las investigaciones pertinentes para poder identificar con plenitud a la quinta víctima de la tragedia por las lluvias en Antioquia.