Avenida torrencial deja dos muertos y tres desaparecidos en Dabeiba, Antioquia

Fuertes lluvias generaron graves afectaciones en el municipio de Dabeiba donde se concentran los esfuerzos de las autoridades departamentales para encontrar a tres personas desaparecidas tras una avenida torrencial reportada en zona rural.

Los hechos ocurrieron en la vereda El Toro donde el desbordamiento de una quebrada provocó también el colapso de una vivienda que, como balance preliminar, según el gobernador Andrés Julián Rendón, dejó a dos personas fallecidas y cuatro personas heridas.

“Dagran moviliza todas sus capacidades para apoyar las labores de búsqueda y el traslado de los heridos”, indicó en su mensaje el mandatario sobre esta situación registrada a unas dos horas del casco urbano de esta localidad del Occidente del departamento.

Las labores de atención de esta emergencia se han dificultado por cuenta de algunos derrumbes en la vías terciarias de acceso a la zona, por lo que avanzan la remoción de material con maquinaria amarilla.



De igual manera, se espera en las próximas horas la llegada de técnicos, ingenieros y geólogos para evaluar el estado del terreno y las labores a llevar a cabo para prevenir nuevas emergencias.

Organismos de gestión del riesgo en Dabeiba buscan a tres personas desaparecidas tras avenida torrencial en la vereda El Toro. Dos personas fallecidas y tres más heridas hacen parte del balance de la emergencia por las lluvias que también causaron afectaciones en el casco urbano pic.twitter.com/qxtsfrj4TD — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) October 27, 2025

"Esta avenida torrencial aparentemente fue en unos socavones en donde se trabaja minería, y esto generó, pues, dificultad a quienes estaban allá. Una de las personas falleció en sitio, la otra persona en el desplazamiento hacia el hacia el hospital. Nosotros ya teníamos todas las capacidades listas para cualquier emergencia, todo el componente de maquinaria amarilla, más de 3.500 millones de pesos los dispusimos precisamente para atender todas estas afectaciones", destacó Carlos Ríos, director del Dagran.

Las precipitaciones en el departamento también han dejado afectaciones en Mutatá y en Cáceres donde inundaciones afectaron un puente dejando incomunicadas a unas 7.000 personas.