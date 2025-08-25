Publicidad

Santanderes

Puente en riesgo de colapso en Aguada, Santander, tras desbordamiento de quebrada

La Oficina de Gestión del Riesgo adelanta obras de refuerzo en puente vehicular del municipio de Aguada, que podría dejar incomunicado a los habitantes tras fuertes tormentas eléctricas en el sur del departamento.

Verificación puente vehicular en el Municipio de Aguada- Santander .JPG
Verificación puente vehicular en el Municipio de Aguada- Santander
Foto: Gobernación de Santander.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 25, 2025 05:27 p. m.

La Oficina de Gestión del Riesgo de Santander adelanta la revisión y trabajos de mitigación en el puente vehicular que conecta al municipio de Aguada con Bucaramanga, luego de que el desbordamiento de la quebrada Alférez, en la vereda San Antonio, debilitara su estructura.

Dudwing Villamizar, integrante de la Defensa Civil, explicó que la situación pone en riesgo a gran parte de la comunidad en el sur del departamento: “Está lloviendo constantemente con tormentas eléctricas, lo que ha ocasionado desprendimiento de techos, caída de rocas en las principales vías, taponamiento de alcantarillado y el desbordamiento de varias quebradas”, señaló.

En Aguada, la creciente de la quebrada afectó las bases y estribos del puente, lo que amenaza la movilidad de más de 10.000 habitantes que dependen de esta vía para asistir a citas médicas y transportar sus cultivos.

Los organismos de gestión del riesgo realizan obras de protección con el fin de habilitar nuevamente el paso y garantizar la conectividad del municipio con Bucaramanga. No obstante, las lluvias constantes y las tormentas eléctricas han dificultado las labores de recuperación, aumentando la preocupación entre los habitantes.

Este puente ya presentaba deterioro desde años anteriores, principalmente por las afectaciones causadas por la quebrada Ropero, que en su momento dejó incomunicados a cinco municipios de la zona. Por ello, las actuales intervenciones buscan estabilizar de manera provisional la infraestructura y prevenir una emergencia mayor.

Los más afectados son los productores de café, que en plena temporada de cosecha necesitan la vía para comercializar sus productos en los principales mercados.

La comunidad ha expresado en redes sociales su inconformidad por el deterioro de las vías rurales, en especial la de la vereda San Antonio, donde los huecos hacen cada vez más difícil la movilidad.

Ante esta situación, el alcalde de Aguada aseguró que trabaja de manera articulada con la Gobernación de Santander para evaluar los daños y dar soluciones definitivas que garanticen la seguridad vial y eviten la incomunicación de la población.

