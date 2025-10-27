A cuatro asciende el número de fallecidos por deslizamiento en Dabeiba

A cuatro asciende el número de fallecidos por un deslizamiento de tierra en el municipio de Dabeiba, en el Occidente antioqueño. Las autoridades continúan las labores de búsqueda de 3 personas más que siguen desaparecidas.

El alcalde de Dabeiba, Daniel Higuita, confirmó el balance y aseguró que se trabaja con maquinaria amarilla para remover los escombros y atender a las familias afectadas. "Se tiene un reporte confirmado de cuatro personas fallecidas, un estimado de tres personas que se encuentran desaparecidas y siete personas que han sido atendidas con algunas lesiones menores. Tres viviendas también se vieron afectadas", puntualizó.

Por su parte, Edwin Arbey Torres, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Toro, señaló que la situación sigue siendo crítica y que a la zona llegaron refuerzos de otros municipios para apoyar las labores de búsqueda y rescate.

"Hasta el momento pues no ha habido cambios en el tiempo, de todas maneras tenemos ayudas de bomberos de otros municipios como lo son Frontino, Cañas Gordas, Uramita, anexados al cuerpo bomberos del municipio de Dabeiba", indicó el presidente de la JAC.



Por su parte, el director del DAGRAN, Carlos Andrés Ríos, advirtió que apenas comienza una nueva temporada de lluvias y pidió a las comunidades mantenerse alertas e informar cualquier emergencia. También confirmó que la Gobernación de Antioquia dispuso de más de 15 mil millones de pesos para atender los efectos de las precipitaciones en el departamento.

También dijo que van 51 personas fallecidas en todo lo que va corrido de la primera y la segunda temporada de lluvias en Antioquia y 621 emergencias atendidas a lo largo de este año, de las cuales, 290 están asociadas la temporada de lluvias.