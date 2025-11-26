Capturan a 10 presuntos integrantes del Clan del Golfo, entre ellos, un cabecilla urbano

Un operativo conjunto del Ejército y la Policía dejó diez personas capturadas y varias armas incautadas en el Suroeste antioqueño, en acciones dirigidas contra una subestructura del Clan del Golfo, señalada de cometer homicidios, extorsiones y ejercer control social en la región.

El primer procedimiento se realizó en el municipio de Támesis, donde fueron detenidos siete presuntos integrantes del componente urbano de ese grupo armado. Entre los capturados hay hombres y mujeres conocidos con los alias de 'Sebastián', Úsuga, 'Luis', Camila' o 'La Flaca' y 'Yuliana' o 'La Gorda'.

Según el Brigadier general, Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, comandante Cuarta Brigada señaló que varios de ellos serían escoltas de un cabecilla y tendrían antecedentes por homicidio y delitos asociados al narcotráfico. Además, acciones violentas en las que murieron tres policías en el Suroeste.

“Entre ellos, sujetos claves como alias 'Acacio', señalado como presunto cabecilla urbano y presunto responsable del reciente homicidio en la vereda Río Frío, así como alias 'Camila', presuntamente involucrada en acciones terroristas que dejaron policías fallecidos y heridos en meses anteriores”, puntualizó.



En un segundo operativo, también en Támesis, fue detenido alias 'Acacio', señalado como jefe urbano en el municipio y presunto responsable de un homicidio ocurrido el pasado 18 de noviembre en la vereda Río Frío. Junto a él fue capturada alias 'Paola Rojas'. En esta acción se halló un arma de fuego, munición y otra granada.

De manera paralela, en zona rural de Andes, soldados capturaron a tres presuntos integrantes del componente pseudopolítico del Clan del Golfo. Entre ellos está alias 'Juan de Dios', quien, según los reportes, reunía y presionaba a líderes comunitarios y Juntas de Acción Comunal en varios corregimientos. También fueron detenidos alias 'Pibe' o 'El Zarco' y alias 'Cabezón'.

“Quien fungía como pseudopolítico de la estructura y coordinador de reuniones con líderes comunitarios, alias Pibe o el Zarco, su presunto escolta, y alias cabezón, hombre de confianza con antecedentes por varios delitos. Estos sujetos ejercían presión y control social en la comunidad del municipio”, finalizó.

En este procedimiento se incautaron armas, cartuchos, celulares, radios y dos motocicletas. Según las autoridades, las investigaciones continúan para establecer la participación de los detenidos en otros hechos criminales registrados en la subregión.