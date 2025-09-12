"Sería fatal": presidente del Senado ante recorte propuesto por Gobierno al presupuesto 2026

El presidente del Senado, Lidio García, calificó como “fatal” la propuesta del Gobierno Nacional de recortar el presupuesto para 2026 y dijo que “no puede salir a través de decreto”, pues es algo que debe discutirse ampliamente para “permitir que todos los sectores puedan estar protegidos económicamente”

“El presupuesto no puede salir a través de decreto, sería fatal para Colombia. Debe discutirse ampliamente en una discusión seria, profunda y que permita que todos los sectores puedan estar bien representados”, afirmó ante los medios de comunicación en el segundo día del congreso Fintech Latam.

Lidio sostuvo que eso representaría, por ejemplo, menos presupuesto para la ciencia, el deporte y la tecnología, lo que le permitió preguntarle al presidente Gustavo Petro que “cuál es el país que pretende dejar cuando salga del cargo”

Asimismo, declaró que la iniciativa de reforma tributaria es “lo más impopular que pueda existir en el Congreso” y que ve improbable que sea apoyada ad portas de un año electoral.

Además, habló de la propuesta realizada por la Gobernación del Atlántico de asumir la operación de Air-e en esta jurisdicción, diciendo que de funcionar podría emularse en el resto del Caribe.

Recordemos que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, propuso ante las comisiones económicas conjuntas del Congreso la iniciativa de reducir en 10 billones de pesos el presupuesto para el año 2026.