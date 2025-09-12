En vivo
Si Petro quiere decretar un presupuesto irreal, debemos centrarnos en un monto real: senador Meisel

Si Petro quiere decretar un presupuesto irreal, debemos centrarnos en un monto real: senador Meisel

Senador Carlos Meisel habló sobre la discusión que existe sobre el presupuesto general e hizo un llamado a la Cámara de Representantes para que sea "consciente" y busque consenso en un "monto sensato.

Senador del Centro Democrático Carlos Meisel.
Carlos Meisel.
Congreso de la República.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 12, 2025 11:10 a. m.

La posibilidad de que el Presupuesto General de la Nación para 2026 sea aprobado vía decreto presidencial se convierte cada vez más en una certeza, según voces desde el Congreso. Esta situación ha generado preocupación por sus implicaciones económicas y la estabilidad fiscal del país.

El senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, habló en Mañanas Blu sobre esta discusión e hizo un llamado urgente a la Cámara de Representantes para que sea "consciente" y busque un consenso en un "monto sensato" para el presupuesto.

"Si Petro quiere decretar un presupuesto que es irreal, nosotros, como contrapeso que somos del Ejecutivo, debemos centrarnos en un monto real para que Petro no se vea obligado en el desbalance de las finanzas públicas, que se tenga prácticamente que estudiar o volver a hacer un aplazamiento de presupuestos el próximo año y, aún, aumentar aún más el caos fiscal y de recaudos que tiene este país", indicó Meisel.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal ya ha recomendado una reducción de 44 billones de pesos en el presupuesto, instando al gobierno a recortar gastos que "no generan ningún impacto positivo en el dinamismo económico del país".

"No solamente basta con la reducción de la tributaria, el comité autónomo fiscal está hablando de una reducción de 44 billones de en el presupuesto y le está obligando a Petro a reducir unos gastos que hoy se generan en el país, que, además, no generan ningún impacto positivo en el dinamismo económico del país y que estamos necesitando esa plata para intentar atacar el déficit", afirmó.

Actualmente, la deuda pública frente al PIB supera el 60%, un nivel que "no se vio ni siquiera en la época de pandemia", según Meisel.

"Nosotros deberíamos tener una postura racional del Gobierno de suprimir la necesidad de una tributaria, pero, si el camino que cogen es vía deuda, también están incumpliendo la regla fiscal, donde ya le están diciendo hace rato al Gobierno que no puede seguir endeudando este país, que está superando la deuda versus PIB, la peor época de pandemia. Hoy estamos superando el 60 y pico% de la deuda con respecto al PIB, eso no se vio ni siquiera en la época de pandemia", aseveró el congresista.

Escuche la entrevista aquí:

