MinHacienda propone reducción de 10 billones de pesos del presupuesto nacional para el 2026

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció oficialmente ante las comisiones económicas conjuntas del Congreso la propuesta del Gobierno nacional de reducir en 10 billones de pesos el presupuesto para el año 2026.

Esta medida busca generar consenso con el legislativo, ajustando el monto original de 550 billones a 546.9 billones de pesos. Con ello, la meta de recaudo de la reforma tributaria se reduciría de 26.3 billones a 16.3 billones de pesos. La aprobación de esta nueva cifra, clave para la política económica del país, depende de la votación unánime de las cuatro comisiones económicas.

"En materia de reducción de presupuesto de algunas de las áreas que están planteadas, el Gobierno ha considerado la posibilidad de hacer una reducción de 10 billones de pesos en el presupuesto global del año 2026", dijo en ministro.

Germán Ávila, ministro de Hacienda. Foto: Cortesía Asofondos

Es importante recordar que la propuesta enfrenta resistencia en el Congreso. Algunos congresistas consideran insuficiente el recorte presupuestario de 10 billones de pesos, indicando que no los convence la propuesta. Aunque la comisión cuarta de la Cámara podría apoyar al Gobierno, la tercera carece de consenso.

El problema exige asegurar los votos necesarios en el Senado. La falta de respaldo podría obligar a continuar el debate con la cifra inicial o, en última instancia, al Gobierno a decretar el presupuesto, repitiendo escenarios pasados.

Congreso de la República Foto: Blu Radio

El ajuste en el recaudo tributario ha puesto en la mira la eliminación de ciertos impuestos. La principal petición legislativa es la exclusión del incremento del IVA al diésel y la gasolina, junto con la revisión de los impuestos al carbono, por su impacto directo en el precio del combustible.

Desde una perspectiva macroeconómica, los 10 billones de pesos representan solo un 1.5 % del presupuesto total. Analistas sugieren que, ante el déficit fiscal y la deuda de Colombia, este ajuste "no mueve la aguja" de manera significativa.

Es importante tener en cuenta que la fecha límite por calendario para la aprobación del presupuesto 2026 es el 15 de septiembre.