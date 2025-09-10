Gobierno está dispuesto a bajar monto del presupuesto para 2026: ministro del Interior

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a la reunión que sostuvo ayer el presidente Gustavo Petro con ponentes del presupuesto para el próximo año.

“Estábamos estudiando el monto y que mayorías había para un monto u otro”, dijo. Además, agregó que el Gobierno está dispuesto a negociar y bajar “un poco” el monto.

Billetes colombianos Foto: Blu Radio

Cabe mencionar que las comisiones económicas tienen hasta el 15 de septiembre para votar el monto. Esto despertará una nueva discusión en el legislativo pues un sector, encabezado por el representante boyacense Wilmer Castellanos, propone reducir en 26,3 billones de pesos la cifra inicial con el fin de evitar que el Gobierno tramite una reforma tributaria o ley de financiamiento. Castellanos ya radicó formalmente esta alternativa.

En contraste, otro grupo de congresistas, integrado por varios representantes del Partido Verde y del Pacto Histórico, defiende la idea de mantener el presupuesto en 556 billones de pesos, lo que incluiría la eventual reforma tributaria. Con este anuncio del ministro del Interior, este bloque estaría dispuesto a ceder.